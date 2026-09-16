रेलकर्मियों ने पैसे बचाकर बनवाया मंदिर, जयपुर से लाई प्रतिमा; अब वहीं बाबा विश्वकर्मा की पूजा

जागरण संवाददाता, धनबाद। Vishwakarma Puja 2026: पूर्व मध्य रेलवे के धनबाद कोचिंग डिपो में कैरेज एंड वैगन विभाग की ओर से आयोजित होनेवाले भगवान विश्वकर्मा की पूजा के लिए अब हर साल पंडाल निर्माण नहीं कराना होगा। अब स्थायी मंदिर में बाबा विश्वकर्मा की पूजा होगी। 17 सितंबर को विश्वकर्मा पूजा है।

रेल कर्मचारियों ने अपने वेतन के पैसे बचाकर कोचिंग डिपो परिसर में भगवान विश्वकर्मा का भव्य मंदिर निर्माण कराया है। उसी पैसे से जयपुर से संगमरमर की सफेद प्रतिमा भी लाई है। भगवान विश्वकर्मा मंदिर में स्थापित हो चुके हैं। इस वर्ष से उसी मंदिर में रेल कर्मचारी पूजा-अर्चना कर भगवान विश्वकर्मा का आशीर्वाद लेंगे।