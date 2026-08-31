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बरकाकाना-कोडरमा पैसेंजर ट्रेन रोककर अपहृत बालक का रेस्क्यू, जंगल में छिपा अपहर्ता भी दबोचा गया

By Tapas Banerjee Edited By: Mritunjay Pathak
Updated: Mon, 31 Aug 2026 08:25 PM (IST)

Barkakana Koderma ट्रेन से 10 वर्षीय अपहृत बालक को आरपीएफ और स्थानीय पुलिस ने कटकमसांडी के पास रेस्क्यू किया।

बरकाकाना-कोडरमा पैसेंजर ट्रेन से बरामद बच्चे के साथ आरपीएफ और पुलिस की टीम। (फोटो सौजन्य)

बरकाकाना-कोडरमा पैसेंजर ट्रेन से बरामद बच्चे के साथ आरपीएफ और पुलिस की टीम। (फोटो सौजन्य)

HighLights

  1. बरकाकाना-कोडरमा पैसेंजर से 10 वर्षीय बालक का अपहरण।

  2. आरपीएफ और पुलिस ने ट्रेन रोककर बच्चे को बचाया।

  3. कटकमसांडी के जंगल से अपहर्ता को पकड़ा गया।

जागरण संवाददाता, धनबाद। बरकाकाना से कोडरमा जा रही पैसेंजर ट्रेन को रोक कर 10 साल के अपहृत बालक को मुक्त कराया गया। स्थानीय पुलिस की मदद से आरपीएफ ने जंगल में छिपे अपहर्ता को भी पकड़ लिया। घटना धनबाद रेल मंडल के कटकमसांडी की है।

रविवार की रात हजारीबाग के दंपती ने सूचना दी थी कि 53374 बरकाकाना-कोडरमा पैसेंजर से एक व्यक्ति उनके बच्चे का अपहरण कर उसे ले जा रहा है। रेलवे के सिक्योरिटी कंट्रोल को सूचना मिलते ही आरपीएफ ने सक्रियता दिखाई।

रात के लगभग 10 बजे ट्रेन को कटकमसांडी स्टेशन के पास रोका गया। आरपीएफ ने एक-एक कर कोच में तलाशी अभियान चलाया। अभियान के दौरान बच्चे का रेस्क्यू कर लिया गया, पर अपहर्ता भाग निकला।

बाद में स्थानीय पुलिस की मदद से कटकमसांडी हाईवे के पास जंगल में छिपे अपहर्ता को भी पकड़ा गया। अपहर्ता से पूछताछ जारी है। मुक्त कराये गये बच्चे को उसके स्वजन के हवाले कर दिया गया।