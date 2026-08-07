ECR में धनबाद रेल मंडल का दबदबा, GM ओवरऑल एफिशिएंसी शील्ड से नवाजा गया; 18 अधिकारी-कर्मचारी सम्मानित

जागरण संवाददाता, धनबाद। पटना के पाटलिपुत्र रेल परिसर में आयोजित समारोह में पूर्व मध्य रेल महाप्रबंधक छत्रसाल सिंह ने उत्कृष्ट कार्य करने वाले अधिकारियों व कर्मचारियों को विशिष्ठ रेल सेवा पुरस्कार से सम्मानित किया। 95 अधिकारी व कर्मचारियों में धनबाद रेल मंडल के 18 शामिल रहे।

इसके साथ ही उत्कृष्ट कार्याें के लिए 56 एफिशिएंसी शील्ड प्रदान किया गया। महाप्रबंधक ओवरआल एफीशिएंसी शील्ड से धनबाद रेल मंडल को नवाजा गया। सोनपुर व डीडीयू रेल मंडल रनर अप बने। धनबाद डीआरएम अखिलेश मिश्र समेत अन्य अधिकारी मौजूद थे।

धनबाद मंडल को मिले पुरस्कार धनबाद व डीडीयू को संयुक्त रूप से कार्मिक विभाग एफिशिएंसी शील्ड, कैरेज एंड वैगन एफिशिएंसी शील्ड एवं वर्क्स एफिशिएंसी शील्ड, फ्रेट लोडिंग एफिशिएंसी शील्ड, टर्मिनल एफिशिएंसी शील्ड, ओवरआल एफिशिएंसी शील्ड, धनबाद को सर्वश्रेष्ठ आपदा प्रबंधन एफिशिएंसी शील्ड, टेलिकाम एफिशिएंसी शील्ड, सुरक्षा शील्ड, पतरातु को बेस्ट इलेक्ट्रिक लोको शील्ड, व्यापार विकास सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन शील्ड, नान फेयर रेवेन्यू शील्ड, कमर्शियल एफिशिएंसी शील्ड, बिल रिकवरी शील्ड, ट्रैक मशीन शील्ड, इंजीनियरिंग एफिशिएंसी शील्ड, धनबाद व समस्तीपुर को मेडिकल एफिशिएंसी शील्ड, लीगल एफिशिएंसी शील्ड, स्काउट एंड गाइड शील्ड।