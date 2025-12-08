Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Dhanbad Politics: गठबंधन पर दलबदल की चोट... झामुमो नेताओं का कांग्रेस का दामन थामना जारी

    By Ravi Shankar Singh Edited By: Mritunjay Pathak
    Updated: Mon, 08 Dec 2025 02:40 PM (IST)

    Dhanbad News: धनबाद की राजनीति में झामुमो नेताओं का कांग्रेस में शामिल होना जारी है, जिससे गठबंधन पर असर पड़ रहा है। कई झामुमो कार्यकर्ताओं और नेताओं ...और पढ़ें

    prefferd source google
    Hero Image

    जिलाध्यक्ष संतोष सिंह के समक्ष समर्थकों के साथ झामुमो से कांग्रेस में शामिल होते निवास रजवार।

    जागरण संवाददाता, धनबाद। झारखंड में झामुमो गठबंधन की सरकार चल रही है, जिसमें कांग्रेस भी शामिल है। इसके बावजूद धनबाद में कांग्रेस और झामुमो के बीच तालमेल ठीक नहीं है। दोनों दल एक-दूसरे के नेताओं को तोड़कर अपनी पार्टी में शामिल कराने में लगे हुए हैं।

    धनबाद जिला कांग्रेस कार्यालय में, जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष संतोष कुमार सिंह की उपस्थिति में गोविंदपुर क्षेत्र के झामुमो नेता निवास रजवार अपने समर्थकों संग कांग्रेस में शामिल हो गए। कांग्रेस में शामिल होने वालों में निवास रजवार, दीपक रजक, अमित कुमार, टिंकू खान, रामसेवक प्रजापति, अभिषेक कुमार, अमीन अंसारी, सूरज पासवान, सलमान खान, काजू खान, बिट्टू सिंह, पप्पू अंसारी और सुरेश पासवान शामिल हैं।

    सदस्यता ग्रहण के दौरान जिलाध्यक्ष संतोष कुमार सिंह ने सभी का माला पहनाकर स्वागत किया। उन्होंने कहा कि “हमारे जननेता राहुल गांधी जी के विचारों पर आस्था जताते हुए निवास रजवार ने कांग्रेस में घर वापसी की है।” इस अवसर पर धनबाद प्रखंड कांग्रेस अध्यक्ष देवेंद्र कुमार, मंटू दास, महेंद्र दुबे, अछयवर प्रसाद, अख्तर खान, जयप्रकाश चौहान, अनू पासवान, देवेंद्र पासवान, आकाश सहित अन्य कार्यकर्ता उपस्थित थे।

    झामुमो नेता के कांग्रेस में शामिल होने के सवाल पर जिलाध्यक्ष संतोष सिंह ने कहा कि “निवास रजवार पहले कांग्रेस में थे। दो महीने पहले कांग्रेस के जिला सचिव झामुमो में चले गए थे। अब वे फिर कांग्रेस में लौट आए हैं।”

    झामुमो नेता का कांग्रेस में शामिल होना चर्चा का विषय बना हुआ है। इससे पहले पाँच महीने पूर्व झामुमो नेता गणपत महतो भी झारखंड प्रदेश कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष जलेश्वर महतो की उपस्थिति में कांग्रेस में शामिल हो चुके हैं।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें