कोयला कर्मियों के वेतन बढ़ोतरी से अधिकारियों के वेतन विसंगति का मामला गहराया, आर-पार के मूड में ऑफिसर एसोशिएसन

आर-पार की लड़ाई के मूड में ऑफिसर एसोशिएसन।

जागरण संवाददाता, धनबाद: कोल माइंस ऑफिसर एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने कोयला कर्मचारियों के 11वें कोयला वेतन समझौते के लागू होते ही प्रबंधन को घेरने की पूरी तैयारी कर ली है। एसोसिएशन ने बताया है कि किस तरह के अधिकारियों का वेतन कर्मचारियों के वेतन में अंतर है। कर्मचारियों का वेतन अधिक हो जा रहा है। इससे अधिकारियों में प्रबंधन के प्रति आक्रोश है। कोयला मंत्रालय को भी इससे अवगत कराया। आरपार की लड़ाई के मूड में ऑफिसर एसोसिएशन अधिकारियों का संगठन इस बार पूरी तरह से आर या पार की लड़ाई की लड़ाई के मूड में नजर आ रहा है। अधिकारियों के संगठनों ने कोल इंडिया प्रबंधन के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए, अब डीपीई का गाइडलाइन को किनारे कर लागू करने की बात कह रहे हैं। बता दें कि कोयला कामगारों को 19 फीसदी एमजीबी का लाभ देने से वेतन विसंगति की स्थिति निर्मित हो रही है। इस ओवर लैपिंग को लेकर कोल माइंस ऑफिसर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने आपत्ति दर्ज कराई थी। क्या है पूरा मामला कोल माइंस ऑफिसर एसोसिएसन ने महारत्न कंपनी के बराबर पे-स्केल के अपग्रेडेशन लागू करने की मांग के साथ सीआईएल प्रबंधन के साथ बैठक की थी और सहमति बना ली थी। इस आशय का प्रस्ताव कोल इंडिया ने कोयला मंत्रालय को भेजा दिया था। बताया गया है कि कोयला वेतन समझौता लागू होने से ई-वन से ई-फाइव तक एग्जीक्यूटिव वर्ग के वेतन में कामगारों से 2,319 रुपए से लेकर 71 हजार 398 रुपए तक अंतर आ रहा है। बता दें कि ई-वन का बेसिक, वीडीए, पर्क्स जोड़कर 69,080 रुपए बनते हैं। वेतन समझौता 11 के मुकाबले ई-वन का ग्रॉस-पे में 71,398 रुपए का अंतर आएगा। ई-टू का बेसिक, वीडीए, पर्क्स जोड़कर 86,350 रुपए बनते हैं। वेतन समझौता 11 के मुकाबले ई-टू के ग्रॉस-पे में 54,128 रुपए का अंतर आएगा।

