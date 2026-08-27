धनबाद के छाताबाद में फिर धंसी धरती, विशाल गोफ के बाद दहशत में लोग

संवाद सूत्र, कतरास (धनबाद)। झारखंड के धनबाद कोयलांचल में भू-धंसान की समस्या विकराल रूप लेती जा रही है। आए दिन कहीं न कहीं धरती फट रही है और धंस रही है। इससे लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।



कतरास थाना क्षेत्र के छाताबाद स्थित काजू बागान के सतीबांध पांडेय तालाब के समीप बुधवार को एक बार फिर जोरदार आवाज के साथ गोफ बन गया और तालाब का पानी अंदर घुसने लगा, जिससे आसपास अफरातफरी मच गई।

गोफ का दायरा करीब 15 से 20 फीट बताया जा रहा है। वहीं, काजू बागान से करीब एक सौ मीटर की दूरी पर यह घटना घटी है, जहां करीब दो हजार से अधिक की आबादी निवास करती है। घटना के बाद स्थानीय लोगों में दहशत का माहौल है।

ग्रामीणों ने घटना की जानकारी कतरास थाना की पुलिस व गोविंदपुर क्षेत्रीय प्रबंधन को दी। सूचना मिलते ही गोविंदपुर क्षेत्रीय व न्यू आकाशकिनारी कोलियरी प्रबंधन तथा कतरास थाना की पुलिस मौके पर पहुंची। जहां सबसे पहले जेसीबी मशीन लगाकर तालाब का नाला बंद किया गया।

वहीं गोफ से कुछ दूरी पर वैकल्पिक नाला बना कर पानी बहाया गया। स्थानीय लोगों का माने तो घटना करीब साढ़े तीन बजे की है। कुछ लोग मवेशी चरा रहे थे कि तभी अचानक जोरदार आवाज के साथ गोफ बन गया।