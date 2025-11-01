Language
    धनबाद नगर निगम चुनाव की तैयारियां तेज, DC-SP ने पॉलिटेक्निक परिसर का किया निरीक्षण

    By Nishant Bharti Edited By: Nishant Bharti
    Updated: Sat, 01 Nov 2025 03:19 PM (IST)

    धनबाद नगर निगम चुनाव की तैयारियां ज़ोरों पर हैं। उपायुक्त और पुलिस अधीक्षक ने संयुक्त रूप से पॉलिटेक्निक परिसर का निरीक्षण किया, जिसे मतदान और मतगणना केंद्र के रूप में इस्तेमाल किया जाएगा। अधिकारियों को सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करने और किसी भी गड़बड़ी से बचने के लिए निर्देश दिए गए हैं।

    धनबाद नगर निगम चुनाव की तैयारियां तेज

    जागरण संवाददाता, धनबाद। नगर निकाय चुनाव को शांतिपूर्ण, निष्पक्ष एवं सुव्यवस्थित ढंग से संपन्न कराने को लेकर जिला प्रशासन ने अपनी तैयारियां शुरू कर दिया है। शनिवार को उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी आदित्य रंजन एवं वरीय पुलिस अधीक्षक प्रभात कुमार ने संयुक्त रूप से धनबाद पॉलिटेक्निक कॉलेज परिसर का निरीक्षण किया।

    पॉलिटेक्निक परिसर को चुनावी दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण स्थल के रूप में चयनित किया गया है। यहां से ईवीएम मशीनों का डिस्पैच, रिसीविंग एवं मतगणना कार्य संपन्न किया जाएगा।  

    नगर निगम चुनाव की तैयारियां शुरू 

    निरीक्षण के क्रम में दोनों वरीय पदाधिकारियों ने परिसर में स्ट्रांग रूम, मतगणना केंद्र, नियंत्रण कक्ष, सुरक्षा व्यवस्था एवं प्रवेश–निकास द्वारों की निगरानी प्रणाली को लेकर निरीक्षण किया। रंजन ने कहा की राज्य सरकार द्वारा लगातार निर्देश दिया जा रहा है कि आगामी नगर निगम चुनाव की तैयारियां शुरू करनी है। 

    एहतियात के तौर पर दो-तीन स्थानों का निरीक्षण किया जाएगा ताकि जो बेहतरीन व्यवस्थाएं हो सके वो की जाएगी। सबसे महत्वपूर्ण है कि मतदान कर्मियों को किसी भी तरह की परेशानी नहीं हो। उन्होंने कहा कि नगर निगम चुनाव को शांतिपूर्ण, निष्पक्ष एवं पारदर्शी ढंग से संपन्न कराना जिला प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है।

    वॉच टावर की व्यवस्था

    वरीय पुलिस अधीक्षक प्रभात कुमार ने कहा कि पूरे परिसर में सुरक्षा व्यवस्था को अभेद्य बनाया जाएगा। इसके लिए पर्याप्त संख्या में पुलिस बल की तैनाती के साथ-साथ सीसीटीवी कैमरे, फायर सेफ्टी सिस्टम, बैरिकेडिंग, प्रवेश नियंत्रण व्यवस्था एवं वॉच टावर की व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी। 

    निरीक्षण के दौरान प्रशासनिक एवं पुलिस विभाग के अन्य पदाधिकारी भी उपस्थित थे। दोनों अधिकारियों ने संबंधित शाखाओं को निर्देश दिया कि सभी व्यवस्थाओं की समय-समय पर समीक्षा की जाए, ताकि चुनावी प्रक्रिया में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न न हो।