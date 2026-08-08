छाताबाद भू-धंसान का जायजा लेने पहुंचे धनबाद सांसद ढुलू महतो, महिलाओं के विरोध से मचा हंगामा

संवाद सहयोगी, कतरास(धनबाद)। छाताबाद में हुई भू-धंसान की घटना का शनिवार को धनबाद के सांसद ढुलू महतो ने जायजा लिया। हालांकि, इस दौरान सांसद को कुछ विरोध का भी सामना करना पड़ा। विरोध करने वालों का सांसद समर्थकों ने विरोध किया। इससे थोड़ी देर के लिए स्थिति तनावपूर्ण हो गई।

जब सांसद ढुलू महतो छाताबाद पहुंचे तो कुछ महिलाएं उनसे मिलकर अपनी बात रखना चाहती थीं। इस दौरान सांसद को घेरे लोगों ने महिलाओं को मिलने से रोक दिया। इससे महिलाएं नाराज हो गईं और उन्होंने नारेबाजी शुरू कर दी। करीब पांच मिनट तक आपसी खींचतान चलती रही।

सांसद ढुलू महतो ने प्रभावित स्थल का जायजा लेकर पीड़ित परिवारों से मुलाकात की। उन्होंने प्रभावितों को हरसंभव मदद का भरोसा देते हुए कहा कि कोयलांचल में लगातार भू-धंसान के बावजूद स्थायी समाधान नहीं किया जा रहा है। उन्होंने जिला प्रशासन व राज्य सरकार से कैंप लगाकर प्रभावितों को चिन्हित करने और पुनर्वास की व्यवस्था करने की मांग की। सांसद ने कहा कि उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से धनबाद में कोयला चोरी की लिखित शिकायत कर सीबीआई जांच की मांग की है।

उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन व बीसीसीएल समय पर कार्रवाई किया होता तो शायद यह घटना नहीं घटती। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार सीबीआई जांच कराए तो दूध का दूध और पानी का पानी सामने आ जाएगा। वहीं पूर्व मंत्री जलेश्वर महतो ने कहा कि इस त्रासदी के लिए जितना बीसीसीएल प्रबंधन जिम्मेवार है, उससे कहीं अधिक जिम्मेवार हम और आम जनता भी हैं। यदि समय रहते लोग इसका विरोध करते तो शायद आज यह स्थिति देखने को नहीं मिलती।

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उन्होंने कहा कि अब जरूरत इस बात की है कि ऐसी घटना दोबारा न हो, इसके लिए ठोस पहल की जाए। प्रभावित लोगों को तत्काल राहत दिलाने के साथ उनके सुरक्षित पुनर्वास की व्यवस्था होनी चाहिए। राज्य सरकार से मदद के लिए प्रतिनिधिमंडल बनाकर मुलाकात की जाएगी।