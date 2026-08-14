Software Park, रोजगार और सड़क सुरक्षा समेत धनबाद के पांच मुद्दे लोकसभा में गूंजे

जागरण संवाददाता, धनबाद। धनबाद लोकसभा क्षेत्र से जुड़े विकास, रोजगार, सड़क सुरक्षा, उद्योग और पर्यटन के पांच महत्वपूर्ण मुद्दों को सांसद ढुलू महतो ने लोकसभा में उठाया। उन्होंने केंद्र सरकार से इन मामलों पर स्पष्ट जानकारी और आवश्यक पहल की मांग की।

साफ्टवेयर पार्क के मुद्दे पर सांसद ने धनबाद में आईटी क्षेत्र के विस्तार और स्थानीय युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने की आवश्यकता बताई। उन्होंने आईआईटी-आईएसएम, बीआईटी सिंदरी और सीएसआईआर-सीआईएमएफआर जैसे संस्थानों से निकलने वाले तकनीकी युवाओं के पलायन का मुद्दा उठाया।

जवाब में बताया गया कि धनबाद में चार नवाचार एवं इनक्यूबेशन केंद्र संचालित हैं। आईआईटी-आईएसएम ने करीब 150 स्टार्टअप को इनक्यूबेशन में सहयोग किया है। वहीं बीआईटी सिंदरी परिसर में एसटीपीआई केंद्र भी स्थापित है।



राजगंज-गोविंदपुर एनएच पर सड़क सुरक्षा को लेकर सांसद ने जनवरी से अप्रैल 2026 के दौरान 91 लोगों की मौत और 30 लोगों के गंभीर घायल होने का मुद्दा उठाया। मंत्रालय के अनुसार क्षेत्र में आठ ब्लैक स्पॉट चिन्हित किए गए थे, जिनमें पांच पर सुधार कार्य हो चुके हैं।

शेष तीन स्थान गोविंदपुर एलिवेटेड परियोजना में शामिल हैं, जिसका काम मार्च 2028 तक पूरा होने की संभावना है। धनबाद-बोकारो औद्योगिक क्षेत्र में इनलैंड कंटेनर डिपो की मांग पर रेलवे ने बताया कि ऐसा कोई प्रस्ताव लंबित नहीं है। जल्द निर्माण के लिए भाजपा सांसद ने केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात कर ज्ञापन साैंपा।

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हालांकि, बर्काकाना के ईसीआरटी का उपयोग किया जा सकता है। धनबाद और आद्रा मंडलों में 11 गति शक्ति कार्गो टर्मिनल भी शामिल हैं।



सेल में श्रम संहिताओं के अनुपालन पर इस्पात मंत्रालय ने बताया कि चार श्रम संहिताएं 21 नवंबर 2025 से प्रभावी हैं और केंद्रीय नियम 8 मई 2026 को अधिसूचित किए गए हैं।



वहीं मैथन, पंचेत, तोपचांची, भटिंडा जलप्रपात और जिनशी पहाड़ी को पर्यटन सर्किट के रूप में विकसित करने के सवाल पर पर्यटन मंत्रालय ने कहा कि फिलहाल ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।