Dhanbad Monsoon: अगस्त की बारिश ने तोड़ा 10 साल का रिकॉर्ड, फिर भी लक्ष्य से दूर; जून से अब तक 770.5 MM
Dhanbad Monsoon Update: अगस्त में धनबाद में हुई बारिश ने पिछले 10 सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है, लेकिन मानसून सीजन की कुल वर्षा सामान्य से 6% कम रही।
HighLights
अगस्त में धनबाद में 10 साल का बारिश का रिकॉर्ड टूटा।
मानसून सीजन में कुल वर्षा सामान्य से 6% कम दर्ज की गई।
सितंबर के पहले सप्ताह में भी बारिश जारी रहने की संभावना।
जागरण संवाददाता, धनबाद। अगस्त के अंतिम दिन भी थम-थम कर बारिश का दौर जारी रहा। इस महीने हुई बारिश ने 10 सालों का रिकार्ड तोड़ दिया है। साल 2017 से अब तक अगस्त महीने में सबसे अधिक बारिश का रिकार्ड दर्ज किया गया।
एक जून से शुरू हुए मानसून सीजन के 92 दिनों में अब तक 770.5 मिलीमीटर वर्षा हुई है जो इस सीजन की सामान्य वर्षा 823 मिलीमीटर की तुलना में छह प्रतिशत कम है। इससे पहले जून में मात्र 74.1 मिलीमीटर तो जुलाई में 350.4 मिलीमीटर बारिश हुई थी।
सर्वाधिक बारिश वाले टाप-10 जिलों में धनबाद, पड़ोसी जिलों की तुलना में शीर्ष पर
लक्ष्य से पीछे रहने के बाद भी धनबाद जिला झारखंड के 24 में से सर्वाधिक वर्षा वाले टाप-10 जिलों में शामिल है।
सबसे अधिक बारिश वाला जिला पश्चिमी सिंहभूम है। सामान्य से छह प्रतिशत कम बारिश के साथ धनबाद नौवें पायदान पर है। अपने पड़ोसी जिले बोकारो, गिरिडीह व जामताड़ा की तुलना में धनबाद शीर्ष पर है।
जिलेवार वर्षा की स्थिति
|जिला
|सामान्य वर्षा
|वास्तविक वर्षा
|कम/अधिक
|पश्चिमी सिंहभूम
|1,224.4 मिमी
|807.3 मिमी
|52% अधिक
|लातेहार
|1,009.5 मिमी
|813.1 मिमी
|24% अधिक
|सरायकेला-खरसावां
|909.2 मिमी
|790.8 मिमी
|15% अधिक
|रांची
|882.3 मिमी
|815.4 मिमी
|8% अधिक
|पूर्वी सिंहभूम
|916.9 मिमी
|858.1 मिमी
|7% अधिक
|सिमडेगा
|1,076.6 मिमी
|1,030.7 मिमी
|4% अधिक
|खूंटी
|893.9 मिमी
|874.8 मिमी
|2% अधिक
|लोहरदगा
|796.3 मिमी
|778.6 मिमी
|2% अधिक
|धनबाद
|823.0 मिमी
|770.5 मिमी
|6% कम
|दुमका
|792.5 मिमी
|670.1 मिमी
|15% कम
छह तक बारिश की गतिविधि जारी रहने के संकेत
पूरे अगस्त तक रुक रुक वर्षा के बाद सितंबर की शुरुआत भी बारिश से होने की संभावना है। पहले सप्ताह तक बारिश की गतिविधि जारी रह सकती है।
मौसम केंद्र रांची से जारी अपडेट में बताया गया कि बंगाल की खाड़ी बने लो प्रेशर के अगले 24 घंटे के दौरान बंगाल व ओडिशा होकर पश्चिम उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ने की संभावना है।
इसके प्रभाव से राज्य के अधिकतर हिस्से में मंगलवार को भी वर्षा होगी। आंधी व गर्जन के साथ वज्रपात की भी संभावना है। कहीं-कहीं भारी बारिश भी हो सकती है।