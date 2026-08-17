धनबाद मेयर संजीव सिंह का बढ़ा BP, अस्पताल में भर्ती; तबीयत बिगड़ने की वजह जानने में जुटे लोग
धनबाद नगर निगम के मेयर संजीव सिंह को तबीयत बिगड़ने के बाद एसजेएएस सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उनकी बेचैनी और घबराहट के बाद बीपी 210/110 पाया गया, जिसके कारणों की पड़ताल की जा रही है।
HighLights
धनबाद मेयर संजीव सिंह को तबीयत बिगड़ने पर अस्पताल में भर्ती।
उनकी बेचैनी के बाद बीपी 210/110 दर्ज किया गया।
राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता और डिमेंशिया भी स्वास्थ्य चर्चा का विषय।
डिजिटल डेस्क, धनबाद। धनबाद नगर निगम के मेयर संजीव सिंह की तबीयत खराब हो गई है। उन्हें इलाज के लिए SJAS Super Specialty Hospital Dhanbad में भर्ती कराया गया है। उनकी तबीयत खराब होने और अस्पताल में भर्ती होने की सूचना मिलते ही स्वजन और शुभचिंतक अस्पताल पहुंचकर उनका हालचाल लिया।
संजीव सिंह के घर वालों के अनुसार, सोमवार दोपहर अचानक उनकी तबीयत खराब हो गई। उन्हें बेचैनी और घबराहट महसूस होने लगी। इसके बाद डाक्टरों की सलाह पर उन्हें अस्पताल में र्भती कराया गया। बताया जा रहा है कि उनकी बीपी बढ़ गया है। जांच में उनका बीपी 210 / 110 पाया गया।
अस्पताल में भर्ती होने की सूचना मिलते ही उनके भाई सिद्धार्थ गौतम के साथ बहन किरण सिंह भी अस्पताल में पहुंचीं। संजीव सिंह झरिया की विधायक रागिनी सिंह के पति हैं। संजीव सिंह को डिमेंशिया की बीमारी भी है।
धनबाद मेयर की तबीयत खराब होने के बाद लोग जानने में जुट गए हैं कि बीपी बढ़ने का कारण क्या है? धनबाद की राजनीति में सांसद ढुलू महतो के साथ संजीव सिंह का विवाद चल रहा है। दोनों के बीच आरोप-प्रत्यारोप का दौर चलता रहता है।