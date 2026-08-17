धनबाद मेयर संजीव सिंह का बढ़ा BP, अस्पताल में भर्ती; तबीयत बिगड़ने की वजह जानने में जुटे लोग

डिजिटल डेस्क, धनबाद। धनबाद नगर निगम के मेयर संजीव सिंह की तबीयत खराब हो गई है। उन्हें इलाज के लिए SJAS Super Specialty Hospital Dhanbad में भर्ती कराया गया है। उनकी तबीयत खराब होने और अस्पताल में भर्ती होने की सूचना मिलते ही स्वजन और शुभचिंतक अस्पताल पहुंचकर उनका हालचाल लिया।

संजीव सिंह के घर वालों के अनुसार, सोमवार दोपहर अचानक उनकी तबीयत खराब हो गई। उन्हें बेचैनी और घबराहट महसूस होने लगी। इसके बाद डाक्टरों की सलाह पर उन्हें अस्पताल में र्भती कराया गया। बताया जा रहा है कि उनकी बीपी बढ़ गया है। जांच में उनका बीपी 210 / 110 पाया गया।