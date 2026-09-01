धनबाद-गया रेलखंड पर लैंड स्लाइड से ट्रेनों की रफ्तार थमी, मलबा हटाकर रात 3 बजे शुरू हुआ परिचालन

संवाद सूत्र, गोमो (धनबाद)। लगातार बारिश से धनबाद रेल मंडल के गोमो-गया रेलखंड पर सोमवार की देर रात लैंड स्लाइड होने से अप लाइन पर रेल परिचालन पूरी तरह से बाधित रहा। घटना के कारण धनबाद से पटना जा रही गंगा-दामोदर एक्सप्रेस, हटिया इस्लामपुर एक्सप्रेस, रांची-आरा एक्सप्रेस, नंदनकानन एक्सप्रेस समेत कई मालगाड़ियों को विभिन्न स्टेशनों पर रोक गया।

घटना को लेकर बताया गया कि धनबाद-गया रेल मार्ग के बीच घाट सेक्शन के नाथगंज व बसकटवा हाल्ट के बीच टनल नंबर-1 के निकट देर रात लैंड स्लाइड की घटना घटी। इस कारण डेढ़-दो घंटे तक रेल सेवा ठप रही। बाद में रेलकर्मियों ने पहुंच कर राहत कार्य शुरू किया। ट्रैक से मलबे को हटाने के बाद तड़के लगभग तीन बजे गति नियंत्रित कर रेल सेवा शुरू की गई। देर से पटना पहुंची गंगा-दामोदर एक्सप्रेस, रांची-आरा भी लेट लैंड स्लाइड के कारण गंगा-दामोदर एक्सप्रेस कोडरमा स्टेशन के पास लगभग डेढ़ घंटे खड़ी रही। रेल सेवा बहाल होने के बाद लगभग पौने तीन घंटे लेट से गया पहुंची और इतनी ही देर से पटना पहुंची। इस वजह से पटना से दुमका जानेवाली ट्रेन खुली और वापसी में दुमका-पटना एक्सप्रेस भी देर से चलाई गई।

एक ही रैक से धनबाद-पटना व दुमका की ट्रेनें चलने के कारण मंगलवार की रात पटना से चलने वाली गंगा-दामोदर एक्सप्रेस रात 11:20 के बदले देर रात 1:20 पर खुलने की घोषणा हुई। देर से चलने से बुधवार को विलंब से धनबाद आएगी।