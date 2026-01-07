Language
    प्रधानमंत्री आवास में धनबाद 8वें तो अबुआ में 15वें स्थान पर, उपविकास आयुक्त ने दी तेजी लाने की हिदायत

    By Nishant Bharti Edited By: Nishant Bharti
    Updated: Wed, 07 Jan 2026 12:15 PM (IST)

    धनबाद जिले में प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) में राज्य में आठवें स्थान पर है, जबकि अबुआ आवास योजना में 15वें स्थान पर है। उपविकास आयुक्त सन्नी राज ...और पढ़ें

    पीएम आवास योजना

    जागरण संवाददाता, धनबाद। जिले में केंद्र और राज्य सरकार की अलग-अलग आवास योजनाएं संचालित हैं। केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण और राज्य सरकार की अबुआ आवास योजना चल रही है। प्रधानमंत्री आवास योजना के मामले में धनबाद पूरे राज्य में जहां आठवें स्थान पर है। 

    वहीं अबुआ आवास योजना के मामले में स्थिति अच्छी नहीं है। धनबाद इस मामले में 15वें पायदान पर खड़ा है। ऐसे में जिले के नए उपविकास आयुक्त सन्नी राज ने इन दोनों योजनाओं को पूरा कराने की दिशा में सभी बीडीओ को आदेश जारी कर दिया है।

    प्रधानमंत्री आवास योजना में स्थिति अच्छी  

    वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 20,777 आवास निर्माण का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। इन सभी योजनाओं की स्वीकृति देते हुए 16,025 को प्रथम किस्त, 3763 को दूसरी किस्त और 184 को तीसरी किस्त की राशि का भुगतान किया गया। 

    प्रधानमंत्री आवास योजना के मामले में पूरे राज्य का कार्य पूर्ण करने का औसत 32.45 प्रतिशत है। ऐसे में राज्य के अन्य जिलों के मामले में धनबाद आठवें स्थान पर है।

    अबुआ आवास चल रहा पीछे  

    झारखंड सरकार की अबुआ आवास योजना के तहत चालू वित्तीय वर्ष में 12,023 आवास निर्माण का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। इसमें से 10,877 को मंजूरी दी गई। इनमें से 8662 को प्रथम किस्त, 7566 को दूसरी और 4798 को तीसरी किस्त की राशि का भुगतान किया गया। इस मामले में धनबाद जिला पूरे राज्य स्तर पर 15वें स्थान पर है।

    प्रखंडवार प्रधानमंत्री और अबुआ आवास की स्थिति

    प्रखंड अबुआ आवास प्रधानमंत्री आवास
    बाघमारा 1876 5026
    बलियापुर 1033 3058
    धनबाद 164 00
    पूर्वी टुंडी 266 2171
    एग्यारकुंड 549 565
    गोविंदपुर 2536 3834
    कलियासोल 1009 1171
    निरसा 1131 1791
    तोपचांची 1445 2434
    टुंडी 868 727

    आवास योजनाओं को पूर्ण कराने को लेकर सभी बीडीओ को आदेश जारी किया गया है। यदि कहीं कोई दिक्कत है तो लाभुक से बात कर उसका समाधान किया जा रहा है। कार्य प्रगति के अनुसार किस्तों में राशि का भी भुगतान हो रहा है। वित्तीय वर्ष समाप्ति से पहले कार्य पूर्ण करने का लक्ष्य निर्धारित है। - सन्नी राज, उपविकास आयुक्त, धनबाद