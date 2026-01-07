प्रधानमंत्री आवास में धनबाद 8वें तो अबुआ में 15वें स्थान पर, उपविकास आयुक्त ने दी तेजी लाने की हिदायत

जागरण संवाददाता, धनबाद। जिले में केंद्र और राज्य सरकार की अलग-अलग आवास योजनाएं संचालित हैं। केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण और राज्य सरकार की अबुआ आवास योजना चल रही है। प्रधानमंत्री आवास योजना के मामले में धनबाद पूरे राज्य में जहां आठवें स्थान पर है।

वहीं अबुआ आवास योजना के मामले में स्थिति अच्छी नहीं है। धनबाद इस मामले में 15वें पायदान पर खड़ा है। ऐसे में जिले के नए उपविकास आयुक्त सन्नी राज ने इन दोनों योजनाओं को पूरा कराने की दिशा में सभी बीडीओ को आदेश जारी कर दिया है।

प्रधानमंत्री आवास योजना में स्थिति अच्छी वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 20,777 आवास निर्माण का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। इन सभी योजनाओं की स्वीकृति देते हुए 16,025 को प्रथम किस्त, 3763 को दूसरी किस्त और 184 को तीसरी किस्त की राशि का भुगतान किया गया।

प्रधानमंत्री आवास योजना के मामले में पूरे राज्य का कार्य पूर्ण करने का औसत 32.45 प्रतिशत है। ऐसे में राज्य के अन्य जिलों के मामले में धनबाद आठवें स्थान पर है। अबुआ आवास चल रहा पीछे झारखंड सरकार की अबुआ आवास योजना के तहत चालू वित्तीय वर्ष में 12,023 आवास निर्माण का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। इसमें से 10,877 को मंजूरी दी गई। इनमें से 8662 को प्रथम किस्त, 7566 को दूसरी और 4798 को तीसरी किस्त की राशि का भुगतान किया गया। इस मामले में धनबाद जिला पूरे राज्य स्तर पर 15वें स्थान पर है।