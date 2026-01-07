धनबाद सदर अस्पताल के 130 कोरोना वारियर्स की नौकरी पर संकट, DMFT फंड से हटाकर एजेंसी बहाली का विरोध
धनबाद सदर अस्पताल के 130 कोरोना योद्धाओं की नौकरी पर संकट आ गया है। डीएमएफटी फंड के तहत बहाल इन कर्मियों ने कोरोना काल में हजारों लोगों की जान बचाई थी ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, धनबाद। कोरोना संक्रमण काल में धनबाद के हजारों लोगों की जान बचाने वाले सदर अस्पताल के 130 कर्मियों की नौकरी पर खतरा मंडरा गया है। कोरोना वारियर का नाम देने वाले जिला प्रशासन और सरकार अब मुंह फेर रही है।
अब सदर अस्पताल समेत अन्य सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में एजेंसी के माध्यम से नर्स पैरामेडिकल कर्मियों और अन्य कर्मचारियों की बहाली होगी। इसके लिए स्वास्थ्य विभाग ने टेंडर निकला है।
इधर टेंडर निकालने के बाद सदर अस्पताल के डीएमएफटी फंड के तहत बहाल कर्मियों ने काफी नाराजगी जताई है और इसका विरोध शुरू कर दिया है।
वर्ष 2019 में हुई थी बहाली, कोरोना काल में बचाई थी कईयों की जान
सदर अस्पताल में 2019 में डीएमएफटी फंड के तहत कर्मचारियों की बहाली की गई थी। इसमें नर्स, पारा मेडिकल कर्मी, टेक्नीशियन, ड्रेसर समेत अन्य कर्मी बहाल हुए थे। सदर अस्पताल समेत जिले के अन्य सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में जरूरत के हिसाब से इन कर्मियों को भेजा गया। जहां यह सेवा दे रहे हैं।
कर्मियों ने कहा, यह कैसा सम्मान
अस्पताल के कर्मियों ने टेंडर निकाले जाने का विरोध कर रहे हैं। कर्मियों का कहना है कोरोना संक्रमण काल में यहां स्वास्थ्य कर्मियों की जान चली गई। लेकिन उसका हाल पूछने विभाग कभी नहीं आया और अब विभाग डीएमएफटी फंड के तहत बहाल कर्मचारियों को हटा रही है।
ऐसे में यह कर्मचारी 6 साल तक सेवा देने के बाद अब कहां जाएंगे। कर्मियों ने इसके लिए मुख्यमंत्री, स्वास्थ्य मंत्री, समेत विभाग के अपर मुख्य सचिव से गुहार लगाई है।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।