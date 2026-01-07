धनबाद सदर अस्पताल के 130 कोरोना वारियर्स की नौकरी पर संकट, DMFT फंड से हटाकर एजेंसी बहाली का विरोध

जागरण संवाददाता, धनबाद। कोरोना संक्रमण काल में धनबाद के हजारों लोगों की जान बचाने वाले सदर अस्पताल के 130 कर्मियों की नौकरी पर खतरा मंडरा गया है। कोरोना वारियर का नाम देने वाले जिला प्रशासन और सरकार अब मुंह फेर रही है।

अब सदर अस्पताल समेत अन्य सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में एजेंसी के माध्यम से नर्स पैरामेडिकल कर्मियों और अन्य कर्मचारियों की बहाली होगी। इसके लिए स्वास्थ्य विभाग ने टेंडर निकला है।

इधर टेंडर निकालने के बाद सदर अस्पताल के डीएमएफटी फंड के तहत बहाल कर्मियों ने काफी नाराजगी जताई है और इसका विरोध शुरू कर दिया है।

वर्ष 2019 में हुई थी बहाली, कोरोना काल में बचाई थी कईयों की जान

सदर अस्पताल में 2019 में डीएमएफटी फंड के तहत कर्मचारियों की बहाली की गई थी। इसमें नर्स, पारा मेडिकल कर्मी, टेक्नीशियन, ड्रेसर समेत अन्य कर्मी बहाल हुए थे। सदर अस्पताल समेत जिले के अन्य सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में जरूरत के हिसाब से इन कर्मियों को भेजा गया। जहां यह सेवा दे रहे हैं।