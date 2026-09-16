झारखंड नगर निकाय चुनाव-2026 खत्म हुए छह माह, होमगार्ड जवानों को अब तक नहीं मिला 5.60 करोड़ का भुगतान

जागरण संवाददाता, धनबाद। इसी साल फरवरी माह में झारखंड में नगर निकाय चुनाव हुआ था। चुनाव के दौरान धनबाद के 700 होमगार्ड जवानों को ड्यूटी दी गई थी, जबकि पूरे राज्य में इनकी संख्या 7000 के आसपास थी।

चुनाव तो समाप्त हो गया, लेकिन ड्यूटी के बदले मिलने वाली राशि का अब तक भुगतान नहीं हो सका है। चुनाव समाप्त हुए छह माह बीत चुका है और सातवां महीना चल रहा है। चुनाव ड्यूटी के मद में कुल बकाया राशि 5.60 करोड़ रुपये है। अब इस मामले को लेकर होमगार्ड जवानों में आक्रोश देखा जा रहा है।



नगर निकाय चुनाव में सभी जिलों के होमगार्ड जवानों को ड्यूटी दी गई थी। जवानों ने अधिकतम पांच दिनों तक अपनी सेवाएं दी। निर्वाचन आयोग के अनुसार इन जवानों को प्रतिदिन 1600 रुपये की दर से भुगतान किया जाना था।

चुनाव समाप्त होने के बाद अन्य विभागों के कर्मचारियों को उनका भुगतान तो कर दिया गया, लेकिन होमगार्ड जवानों की फाइल विभागीय चक्कर ही लगा रही है। अन्य भुगतान भी बाकी झारखंड होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन ने इस मामले को अब गंभीरता से लिया है और भुगतान के लिए पत्राचार शुरू किया है। एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष रवि मुखर्जी ने बताया कि चुनाव के अलावा रामनवमी और कोरोना काल के दौरान ड्यूटी राशि का भुगतान नहीं किया गया है।