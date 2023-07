Dhanbad: टुंडी में उत्पात मचा रहा 24 हाथियों का झुंड, फतेहपुर गांव में कई घर और फसलें नष्ट; दहशत में ग्रामीण

धनबाद में फिर से एक बार हाथियों का झुंड टुंडी प्रखंड के फतेहपुर गांव में पहुंचा है। शुक्रवार की रात लगभग 1230 बजे के आसपास लगभग 20 से 24 हाथियों का झुंड फतेहपुर गांव पहुंचा जहां जीतू हेंब्रम अनीमा देवी सुखन हेंब्रम व शेखर हेंब्रम के घरों को क्षतिग्रस्त कर दिया। साथ ही घरों में रखे अनाज को चट कर गया।

टुंडी में उत्पात मचा रहा 24 हाथियों का झुंड, फतेहपुर गांव में कई घर और फसलें नष्ट; दहशत में ग्रामीण

Your browser does not support the audio element.

Edited By: Yashodhan Sharma