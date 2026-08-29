सावन को मानसून की झमाझम विदाई, धनबाद में मूसलधार बारिश से सड़कें बनीं तालाब और दरिया; IMD ने किया अलर्ट

जागरण संवाददाता, धनबाद। मानसून ने सावन को झमाझम विदाई दी। सुबह से धूप-छांव के बाद दोपहर में शहर के कई हिस्से में जोरदार बारिश हुई। एक-डेढ़ घंटे की मूसलधार बारिश से आठ लेन सड़क लबालब हो गई। धैया मुख्य मार्ग दरिया बन गई तो पुलिस लाइन की आधी सड़क तालाब में तब्दील हो गई।

धैया के हंस विहार कालोनी के रास्ते में तीन फीट तक जलजमाव होने से आवाजाही काफी देर तक प्रभावित रही। यही हाल बरटांड़ पंडित क्लिनिक रोड का रहा। बारिश का दौरान अगले तीन दिन जारी रह सकता है। मौसम विभाग रांची ( IMD Ranchi Issues Yellow Alert Till August 31) 31 तक भारी बारिश का यलो अलर्ट जारी किया है। आंधी-गरज के साथ बरसेंगे बादल मौसम विभाग के अनुसार, बंगाल की खाड़ी और उसके आसपास चक्रवाती घेरा बन गया है। उसके प्रभाव से अगले 24 घंटे के दौरान बंगाल की खाड़ी में फिर लो प्रेशर सक्रिय होने का अनुमान है। इससे 31 अगस्त तक राज्य के अधिकतर भागों में आंधी और गरज के साथ बारिश होगी।

शनिवार को धनबाद के साथ बोकारो, जामताड़ा, गिरिडीह, देवघर, दुमका में भारी बारिश के आसार हैं। 30 व 31 को भी आंधी-गर्जन के साथ जोरदार बारिश हो सकती है। सितंबर में भी सक्रिय रहेगा मानसून मौसम विभाग ने बताया कि सितंबर में भी मानसून सक्रिय रहेगा। इस पखवाड़े के पूर्वानुमान में सामान्य से अधिक बारिश की संभावना जताई गई है। 10 सितंबर तक राज्य के ज्यादातर भागों में सामान्य से अधिक बारिश का अनुमान है।