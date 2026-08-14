बंगाल की खाड़ी का डिप्रेशन ला रहा आफत की बारिश, झारखंड में इस सप्ताह भारी से अत्यधिक वर्षा का पूर्वानुमान

जागरण संवाददाता, धनबाद। बंगाल की खाड़ी में बने डिप्रेशन छोटे समुद्री तूफान का असर धनबाद समेत झारखंड के ज्यादातर हिस्से में दिख रहा है। सुबह से बादलों की आवाजाही के बाद शाम से बारिश की गतिविधि शुरू हो गई है। कभी हल्की फुहारें तो कभी तेज बौछारें पड़ रही हैं।

मौसम विभाग से जारी सूचना में बताया गया कि कुछ स्थानों पर भारी वर्षा हो सकती है। धनबाद समेत आठ जिलों में नदी और जलाशयों का जल स्तर बढ़ने से फ्लश फ्लड यानी अचानक आनेवाली बाढ़ का खतरा हो सकता है। खाड़ी में बना डिप्रेशन अगले 24 घंटे के दौरान झारखंड की ओर बढ़ रहा है।