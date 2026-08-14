बंगाल की खाड़ी का डिप्रेशन ला रहा आफत की बारिश, झारखंड में इस सप्ताह भारी से अत्यधिक वर्षा का पूर्वानुमान
बंगाल की खाड़ी में बने डिप्रेशन के कारण धनबाद समेत झारखंड में भारी बारिश और अचानक बाढ़ का खतरा है। मौसम विभाग ने 16 अगस्त तक येलो अलर्ट जारी किया है औ ...और पढ़ें
HighLights
बंगाल की खाड़ी का डिप्रेशन झारखंड को प्रभावित कर रहा है।
धनबाद सहित आठ जिलों में अचानक बाढ़ का खतरा।
16 अगस्त तक भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी।
जागरण संवाददाता, धनबाद। बंगाल की खाड़ी में बने डिप्रेशन छोटे समुद्री तूफान का असर धनबाद समेत झारखंड के ज्यादातर हिस्से में दिख रहा है। सुबह से बादलों की आवाजाही के बाद शाम से बारिश की गतिविधि शुरू हो गई है। कभी हल्की फुहारें तो कभी तेज बौछारें पड़ रही हैं।
मौसम विभाग से जारी सूचना में बताया गया कि कुछ स्थानों पर भारी वर्षा हो सकती है। धनबाद समेत आठ जिलों में नदी और जलाशयों का जल स्तर बढ़ने से फ्लश फ्लड यानी अचानक आनेवाली बाढ़ का खतरा हो सकता है। खाड़ी में बना डिप्रेशन अगले 24 घंटे के दौरान झारखंड की ओर बढ़ रहा है।
इससे शुक्रवार को राज्य के कई भागों में अत्यधिक वर्षा होने का अनुमान है। 16 अगस्त तक गर्जन के साथ आंधी-बारिश का यलो अलर्ट जारी किया गया है।
दूसरी ओर, मौसम विभाग ने अगले पखवाड़े के पूर्वानुमान में इस सप्ताह कहीं-कहीं भारी वर्षा होने की संभावना जताई है। अगले सप्ताह भी वर्षा की गतिविधि जारी रह सकती है। 27 अगस्त तक सामान्य से अधिक बारिश के आसार हैं।