102 साल की परदादी की हत्या, पोते ने पटककर ली जान, तेतुलमारी थाने की पुलिस ने रगेदकर दबोचा

जागरण संवाददाता, तेतुलमारी (धनबाद)। तेतुलमारी थाना क्षेत्र की नगरीकला बस्ती में मंगलवार की देर शाम युवक रवि रवानी ने अपनी ही परदादी 102 वर्षीय टुकिया देवी को पटक दिया। गंभीर रूप से जख्मी टुकिया देवी को स्वजन कतरास के निजी अस्पताल में इलाज के लिये लेकर दौड़े, पर उन्होंने रास्ते में ही दम तोड़ दिया।

मुखिया राजेंद्र प्रसाद महतो घटना की जानकारी पुलिस को दी। भागने का प्रयास कर रहे आरोपित रवि रवानी को पुलिस ने दबोच लिया है। टुकिया की पुत्रवधू दासी रवानी ने पुलिस में शिकायत कर कार्रवाई की मांग की। दासी ने बताया कि आरोपित घर में हमेशा मारपीट करता था। मंगलवार को भी शाम करीब छह बजे आया। हमारी सास टुकिया देवी से बहस करने लगा। कुछ देर बाद वह अपने कमरे उन्हें ले गया, इसके बाद दरवाजा बंद कर दिया। उसने हमारी सास को उठाकर जमीन पर पटक दिया। इससे वह अचेत हो गईं।