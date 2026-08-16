IIT आईएसएम की मदद से बढ़ रही हावड़ा-नई दिल्ली रेल मार्ग के तीन सुरंगों की ऊंचाई
हावड़ा-नई दिल्ली रेल मार्ग पर धनबाद-गया के बीच तीन सुरंगों की ऊंचाई बढ़ाई जा रही है। आईआईटी आईएसएम की मदद से यह कार्य बिना तोड़फोड़ के किया जा रहा है, जिससे उच्च मालगाड़ियों का परिचालन संभव हो सकेगा।
HighLights
सुरंगों की ऊंचाई बिना तोड़फोड़ के बढ़ाई जा रही है।
उच्च मालगाड़ियों के परिचालन का मार्ग प्रशस्त होगा।
जागरण संवाददाता, धनबाद। हावड़ा-नई दिल्ली मार्ग पर धनबाद से गया के बीच घाट सेक्शन के तीन सुरंगों को बिना तोड़फोड़ के उनकी ऊंचाई बढ़ाई जा रही है।
गया से धनबाद की ओर आनेवाले मार्ग पर सफल परिक्षण के बाद अब जानेवाली लाइन के सुरंगों का अपग्रेडेशन शुरू किया गया है। आईआईटी आईएसएम की मदद से सुरंगों का अपग्रेडेशन किया जा रहा है।
डीआरएम अखिलेश ने कहा कि पिछले मई माह में डाउन लाइन में परीक्षण के बाद अप लाइन पर परिचालन अनुमति के लिए आवश्यक अध्ययन एवं कार्य प्रगति पर है।
इसके पूरा होते ही अधिक ऊंचाई वाले बीओबीआरएन मालगाड़ियों पर लगे प्रतिबंध को हटाकर सुरंगों से होकर चलाया जा सकेगा। उन्होंने कहा कि धनबाद रेल मंडल देश के आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान देने के साथ-साथ ऊर्जा सुरक्षा को सुदृढ़ करने में भी अहम भूमिका निभा रहा है।
स्वतंत्रता दिवस समारोह में उन्होंने कहा कि यात्री सुविधाओं के साथ कर्मचारी कल्याण भी प्राथमिकता में है। जुलाई तक 832 कर्मचारियों को पदोन्नति एवं 186 को एमओसीपी का लाभ दिया गया है।
कार्य के दौरान मृत्यु मामले में दो आश्रितों को रेलवे सैलरी पैकेज के तहत एक-एक करोड़ तथा एक दिव्यांग कर्मचारी को 20 लाख रुपये की सहायता प्रदान की गई है। इस दौरान मनमोहक सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया।
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