IIT आईएसएम की मदद से बढ़ रही हावड़ा-नई दिल्ली रेल मार्ग के तीन सुरंगों की ऊंचाई

जागरण संवाददाता, धनबाद। हावड़ा-नई दिल्ली मार्ग पर धनबाद से गया के बीच घाट सेक्शन के तीन सुरंगों को बिना तोड़फोड़ के उनकी ऊंचाई बढ़ाई जा रही है।

गया से धनबाद की ओर आनेवाले मार्ग पर सफल परिक्षण के बाद अब जानेवाली लाइन के सुरंगों का अपग्रेडेशन शुरू किया गया है। आईआईटी आईएसएम की मदद से सुरंगों का अपग्रेडेशन किया जा रहा है।

डीआरएम अखिलेश ने कहा कि पिछले मई माह में डाउन लाइन में परीक्षण के बाद अप लाइन पर परिचालन अनुमति के लिए आवश्यक अध्ययन एवं कार्य प्रगति पर है।

इसके पूरा होते ही अधिक ऊंचाई वाले बीओबीआरएन मालगाड़ियों पर लगे प्रतिबंध को हटाकर सुरंगों से होकर चलाया जा सकेगा। उन्होंने कहा कि धनबाद रेल मंडल देश के आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान देने के साथ-साथ ऊर्जा सुरक्षा को सुदृढ़ करने में भी अहम भूमिका निभा रहा है।