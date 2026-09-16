धनबाद-गया रेलखंड की सुरंगों में बिना तोड़फोड़ बदलाव, अब अधिक ऊंचाई वाली मालगाड़ियों का होगा परिचालन

जागरण संवाददाता, धनबाद। पूर्व मध्य रेलवे ( East Central Railway) के धनबाद-गया रेल मार्ग पर अधिक ऊंचाई वाले मालगाड़ियों के परिवहन के लिए सुरंगों में बिना तोड़फोड़ के बदलाव किया जा रहा है। डाउन लाइन पर ट्रायल पूरा होने के बाद अप लाइन पर भी जल्द मालगाड़ी का ट्रायल होगा।

इसके साथ ही सुरंगों को और सुरक्षित बनाने के लिए कंपोजिट हाई वोल्टेज इंसुलेटेड कोटिंग लगाया जाएगा। लगभग 5.71 करोड़ की लागत से लगने वाले इंसुलेटेड कवच से हाई वोल्टेज से ओवरहेड इक्विपमेंट-ओएचई ट्रिप होने का खतरा कम हो सकेगा।

कोटिंग लग जाने से मेंटेनेंस कम होगा। रेल परिचालन और बेहतर हो सकेगा। बिजली से होनेवाली दुर्घटना को रोकने के साथ ही ट्रेनें पहले अधिक सुरक्षित चल सकेंगी। करंट लीकेज और फ्लैशओवर के खतरे को कम करेगा रेल अधिकारी ने बताया कि 25 हजार वोल्ट के ओवरहेड तार के नीचे से जब सुरंगों और छोटे पुल के नीचे से ट्रेन गुजरती है तो करंट लीकेज और फ्लैशओवर का खतरा बढ़ जाता है। धनबाद रेल मंडल के घाट सेक्शन के बीच तीन सुरंगों में ओएचई ट्रिप होने की संभावना सबसे अधिक रहती है।