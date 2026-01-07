गया पुल अंडरपास डिजाइन को रेलवे की हरी झंडी, धनबाद को जाम से निकालने का जल्द तैयार होगा रास्ता

जागरण संवाददाता, धनबाद। Dhanbad Gaya Pul Underpass: धनबाद की लाइफलाइन कहे जाने वाले गया पुल पर लगने वाले जाम से अब जल्द ही निजात मिलने वाली है। गया पुल में प्रस्तावित अतिरिक्त रोड अंडर ब्रिज (आरयुबी) के निर्माण को लेकर रेलवे ने अपनी अंतिम मुहर लगा दी है। मंगलवार को रेलवे ने इस परियोजना के विस्तृत संरचनात्मक ड्राइंग और डिजाइन को स्वीकृति प्रदान करते हुए सड़क निर्माण विभाग (आरसीडी) को तत्काल कार्य शुरू करने की हरी झंडी दे दी है।



बताया जा रहा है कि इस परियोजना की राह में समय-सीमा एक बड़ी चुनौती बनी हुई थी। सितंबर 2022 में इसके जनरल अरेंजमेंट ड्राइंग को मंजूरी मिली थी लेकिन अगस्त 2025 तक काम शुरू न होने के कारण तकनीकी नियमों के तहत दोबारा सत्यापन की जरूरत पड़ी।