    गया पुल अंडरपास डिजाइन को रेलवे की हरी झंडी, धनबाद को जाम से निकालने का जल्द तैयार होगा रास्ता

    By Ravi Kumar Chourasia Edited By: Mritunjay Pathak
    Updated: Wed, 07 Jan 2026 12:10 PM (IST)

    धनबाद का गया पुल अंडरपास। (फाइल फोटो)

    जागरण संवाददाता, धनबाद। Dhanbad Gaya Pul Underpass: धनबाद की लाइफलाइन कहे जाने वाले गया पुल पर लगने वाले जाम से अब जल्द ही निजात मिलने वाली है। गया पुल में प्रस्तावित अतिरिक्त रोड अंडर ब्रिज (आरयुबी) के निर्माण को लेकर रेलवे ने अपनी अंतिम मुहर लगा दी है। मंगलवार को रेलवे ने इस परियोजना के विस्तृत संरचनात्मक ड्राइंग और डिजाइन को स्वीकृति प्रदान करते हुए सड़क निर्माण विभाग (आरसीडी) को तत्काल कार्य शुरू करने की हरी झंडी दे दी है।

    बताया जा रहा है कि इस परियोजना की राह में समय-सीमा एक बड़ी चुनौती बनी हुई थी। सितंबर 2022 में इसके जनरल अरेंजमेंट ड्राइंग को मंजूरी मिली थी लेकिन अगस्त 2025 तक काम शुरू न होने के कारण तकनीकी नियमों के तहत दोबारा सत्यापन की जरूरत पड़ी।

    आरसीडी धनबाद के अनुरोध पर रेलवे ने त्वरित कार्रवाई करते हुए सितंबर 2025 में जनरल अरेंजमेंट ड्राइंग को पुन सत्यापन किया। तथा कार्य प्रारंभ करने से पूर्व विस्तृत संरचनात्मक डिज़ाइन को रेलवे से अनुमोदित कराने के निर्देश दिया। इसके बाद डिज़ाइन में कुछ छोटे सुधारों के साथ संशोधित ड्राफ्ट दिसंबर 2025 में पेश किया गया जिसे अब अंतिम मंजूरी मिल गई है।

    इस नए अंडरपास के बन जाने से न केवल सड़क यातायात सुगम होगा बल्कि रेल परिचालन की सुरक्षा भी बढ़ेगी। यह परियोजना धनबाद के शहरी परिवहन ढांचे में एक मील का पत्थर साबित होगी।