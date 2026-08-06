DMC में अब जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र की स्थिति जानना हुआ आसान, ऑनलाइन ट्रैकिंग सुविधा शुरू

जागरण संवाददाता, धनबाद। जन्म एवं मृत्यु प्रमाण पत्र को लेकर लगातार लोगों को हो रही परेशानी को देखते हुए धनबाद नगर निगम (Dhanbad Municipal Corporation - DMC) ने सुधार की दिशा में बेहतर कदम उठाया है।अब आवेदन करने वाले प्रमाण पत्र निर्माण की प्रक्रिया के स्टेटस से आनलाइन अगवत होते रहेंगे।

नगर निगम द्वारा जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण आवेदनों की वर्तमान स्थिति की जानकारी नागरिकों तक सहज एवं पारदर्शी रूप से पहुंच सके इसके लिए नगर आयुक्त आशीष गंगवार के आदेश पर नगर निगम ने एक ऑनलाइन ट्रैकिंग पोर्टल विकसित किया है। अब आवेदकों को आवेदन के समय नगर निगम की ओर से एक कर कोड और रजिस्ट्रेशन नंबर प्रदान किया जाएगा।

आवेदक आवेदक कर कोड को स्कैन करके अथवा वेबसाइट लिंक पर जाकर अपने आवेदन की वर्तमान स्थिति के बारे में आसानी से जानकारी ले सकेंगे। किसके लिए आवेदक को अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डालना आवश्यक होगा तभी वह अपने आवेदन को ट्रैक कर पाएंगे।

इसके अतिरिक्त, जन्म अथवा मृत्यु प्रमाण पत्र जारी होने के उपरांत आवेदक घर बैठे ही पोर्टल से अपना प्रमाण पत्र डाउनलोड भी कर सकते हैं। धनबाद नगर निगम नागरिकों को पारदर्शी, सरल एवं डिजिटल सेवाएं प्रदान करने के लिए निरंतर प्रयासरत है।

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