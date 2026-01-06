धनबाद में डायरिया से छह मौतें, स्वास्थ्य विभाग कारण जानने में विफल
जागरण संवाददाता, धनबाद। एमपी के इंदौर में दूषित पानी से डायरिया से कई लोगों की जान चली गई। धनबाद में भी इस वर्ष डायरिया से छह लोगों की मौत हो गई। लेकिन पांच माह बाद भी विभाग को डायरिया का कोई स्पष्ट कारण नहीं मिला।
दरअसल, स्वास्थ्य विभाग की जांच के लिए सैंपल में मापदंड़ों का पालन नहीं किया गया। टुंडी में लोगों की जान जाने के बाद यहां के कुओं में ब्लिचिंग डाल दिया गया। इसके बाद यहां पर पानी के सैंपल जांच के लिए जिला टेस्टिंग लैबोटरी भेजी गई। इससे रिपोर्ट नार्मल आ गई।
ऐसे में यह स्पष्ट ही नहीं हो पाया, कि पानी कितना दूषित था। पूर्वी टुंडी व सिजुआ के भेलाटांड़ में 220 लोग डायरिया से बीमार हुए। पूर्वी टुंडी में छह जबकि भेलाटांड़ में एक बच्ची की मौत हो गई थी। आलम यह है कि पूर्वी टुंडी के 30 से अधिक गांवों में पीने के लिए साफ पानी नहीं मिल पाई है।
आज भी गांवों में मातम, सरकार ने भी फेरा मुंह
पूर्वी टुंडी घोषालडीह, आदिवासी टोला, भोक्ता टोला, शहरपुरा में लोगों की जान को लेकर आज भी मातम है। कई लोगों ने अपनों को खो दिया। शहरपुरा के लक्ष्मण मुर्म के स्वजन घटना के काफी मातम में हैं।
रिश्तेदार हीरालाल कहते हैं कि गांव में कभी कोई देखने नहीं आया। जब बीमारी बढ़ी तो लोगों को अस्पताल भे दिया गया, लेकिन अस्पतालों में भी इलाज की कोई व्यवस्था नहीं हुई। वहां कई लोग की जान चली गई। कोई सरकारी सहायता भी नहीं मिली।
सनद हो कि 20 अगस्त को आदिवासी टोला का गणेश मरांडी (60), 24 अगस्त को घोषालडीह की बुंदिया देवी (65), 27 अगस्त को भोक्ता टोला के जयलाल भोक्ता, 1 सितंबर को शहरपुरा के लक्ष्मण मुर्मू, 29 सितंबर को पूर्वी गोविंदपुर क्षेत्र के तिलाबनी गांव के आदिवासी टोला के मोतीलाल टुडू (60) और महाराजा गंज में एक आदिवासी की मौत हो गई है। वहीं भेलाटांड़ में एक बच्ची की मौत हो गई।
डायरिया होने का कोई ठोस कारण नहीं मिल पाया था। पानी की जांच कराई थी, यह आशंका व्यक्त की गई की खाना दूषित होगा। लेकिन कोई नतीजा नहीं मिल पाया। -डा. रितुराज, एमओ, आइसीएसपीस, स्वास्थ्य विभाग।
