    नवाचार में धनबाद का कमाल, डीएवी कोयला नगर के छात्र गणतंत्र दिवस समारोह में होंगे शामिल, पीएम से करेंगे मुलाकात

    By Ashish Singh Edited By: Mritunjay Pathak
    Updated: Tue, 06 Jan 2026 08:38 AM (IST)

    Atal Tinkering Lab: धनबाद के डीएवी पब्लिक स्कूल कोयला नगर को नीति आयोग ने गणतंत्र दिवस समारोह में शामिल होने और प्रधानमंत्री से मिलने का विशेष आमंत्रण ...और पढ़ें

    छात्रों के साथ डीएवी कोयला नगर के प्राचार्य।

    जागरण संवाददाता, धनबाद। Atal Tinkering Labः नवाचार और विज्ञान आधारित शिक्षा के क्षेत्र में धनबाद ने एक बार फिर राष्ट्रीय स्तर पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है। डीएवी पब्लिक स्कूल कोयला नगर को केंद्रीय नीति आयोग की ओर से विशेष आमंत्रण मिला है।

    इसके अंतर्गत विद्यालय के छात्र, शिक्षक और प्राचार्य दिल्ली के ऐतिहासिक लाल किले पर आयोजित 26 जनवरी गणतंत्र दिवस समारोह में शामिल होंगे। यह आमंत्रण विद्यालय में स्थापित अटल टिंकरिंग लैब (एटीएल) के माध्यम से किए गए उत्कृष्ट नवाचारों और उल्लेखनीय प्रदर्शन के कारण मिला है।

    नवाचार को बढ़ावा देने के उद्देश्य से केंद्रीय नीति आयोग की ओर से 2016 में देशभर के चुनिंदा स्कूलों में अटल टिंकरिंग लैब की स्थापना की गई थी। इसके सकारात्मक परिणाम सामने आए और छात्रों ने विज्ञान, तकनीक व सामाजिक समस्याओं से जुड़े कई नायाब आइडिया प्रस्तुत किए।

    इसी क्रम में एटीएल में बेहतरीन कार्य करने वाले स्कूलों के प्राचार्य, शिक्षक और छात्रों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सीधा संवाद करने का अवसर दिया जा रहा है। झारखंड से जिन दो विद्यालयों का चयन हुआ है, उनमें डीएवी पब्लिक स्कूल कोयला नगर प्रमुख रूप से शामिल है।

    2018 में यहां अटल टिंकरिंग लैब की स्थापना हुई थी। पीएम मोदी से बातचीत के लिए विद्यालय के प्राचार्य एनएन श्रीवास्तव, अटल टिंकरिंग लैब के इंचार्ज बालकिशोर सिंह तथा दो छात्र नौवीं के यतन वीर और 11वीं के केतन किशोर दास दिल्ली जाएंगे।

    24 जनवरी को प्रतिनिधिमंडल प्रधानमंत्री से मिलकर नए स्थापित होने वाले एटीएल को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए अपने सुझाव और अनुभव साझा करेगा। एटीएल इंचार्ज बालकिशोर सिंह ने बताया कि 25 को शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के साथ चाय पर चर्चा कार्यक्रम भी प्रस्तावित है। इसमें देशभर के 50 चयनित स्कूलों के शिक्षक और छात्र शामिल होंगे।

    इस दौरान एटीएल को और बेहतर बनाने, पाठ्यक्रम से जोड़ने और नवाचार को जमीनी स्तर तक पहुंचाने पर विचार-विमर्श होगा। इसके बाद 26 को सभी आमंत्रित प्रतिभागी गणतंत्र दिवस समारोह में भी भाग लेंगे। डीबीएमएस इंग्लिश स्कूल जमशेदपुर के टीचर और छात्र भी पीएम मोदी से बातचीत करेंगे।