धनबाद में ट्रांसफार्मर के पास खड़े कंटेनर में लगी भीषण आग, लाखों का गुटखा राख; ड्राइवर-खलासी झुलसे

जागरण संवाददाता, धनबाद। Dhanbad Container Fire: शहर के बिशुनपुर में शुक्रवार की अहले सुबह ट्रांसफार्मर के पास खड़े एक ट्रेलर कंटेनर में अचानक आग लग गई। इस अग्निकांड के बाद ट्रेलर में लाखों रुपये का गुटका जल कर राख हो गया। वहीं, इस घटना में ट्रक के चालक व खलासी गंभीर रूप से झुलस गए।

धनबाद थाना क्षेत्र में बिशुनपुर बस्ती के बीचों-बीच स्थित एक परिसर में पिछले कई महीनों से अवैध गोदाम संचालित किया जा रहा था। जिसकी भनक अबतक किसी को नही लग सकी थी, लेकिन शुक्रवार की सुबह इस हादसे ने इस काले कारनामे का भंडाफोड़ कर दिया।

घटना के बारे में बताया जा रहा है कि गुरुवार की देर रात एक गुटखे से लदा एक कंटेनर बिशनपुर पहुंचा और एक बिजली के ट्रांसफर के निकट पार्क कर दिया, इसके कुछ ही देर बाद ट्रांसफार्मर में हुए शॉर्ट सर्किट की वजह से पास खड़े कंटेनर में भीषण आग लग गई।

देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया और पूरे वाहन को अपनी चपेट में ले लिया। हालांकि लोगो ने तत्काल इसकी सूचना स्थानीय पुलिस, फायर ब्रिगेड की टीम को दी। जिसके बाद अग्निशमन दल ने बिना देर किये तुरंत मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया।

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