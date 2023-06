Dhanbad: बिजली-पानी की समस्या से परेशान कोलकर्मियों का फूटा गुस्सा, एरिया मैनेजर का घेराव कर आंदोलन की दी धमकी

बिजली-पानी की समस्या से परेशान धनबाद के वाशरी डिविजन के कोल कर्मियों ने सीसीडब्लूओ ऑफिस में जमकर हंगामा किया। कोल श्रमिकों के गुस्से को देखते हुए एरिया मैनेजर ने लोगों के साथ बैठक कर समस्याओं को दूर करने के लिए उनसे कुछ दिनों की मोहलत मांगी है। जनता मजदूर संघ वाशरी डिवीजन के अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद ने बताया कि कॉलोनी के लोग बिजली और पानी को लेकर बेहद परेशान हैं।

पानी-बिजली की समस्या से परेशान कोलकर्मियो ने किया एरिया मैनेजर का घेराव।

Your browser does not support the audio element.

जागरण संवाददाता, धनबाद: सरायढेला के वाशरी डिविजन में पानी और बिजली की समस्याओं से त्रस्त श्रमिकों ने मंगलवार को सरायढेला सीसीडब्लूओ ऑफिस पहुंचकर जमकर हंगामा किया। कर्मियों के द्वारा सरायढेला स्थित वाशरी डिवीजन के महाप्रबंधक कार्यालय के एरिया मैनेजर राहुल मयूर का घेराव किया। मामला की गंभीरता को देखते हुए एरिया मैनेजर ने आक्रोशित लोगों को के साथ बैठक की। बैठक में एरिया मैनेजर ने व्यवस्था में सुधार करने के लिए लोगों से कुछ दिनों की मोहलत मांगी, जिसके बाद श्रमिकों का आक्रोश शांत हुआ। अनायास ही काटी जा रही बिजली जनता मजदूर संघ वाशरी डिवीजन के अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद ने बताया कि कॉलोनी के लोग बिजली और पानी को लेकर बेहद परेशान हैं। आए दिन बिजली और पानी की समस्या झेलनी पड़ रही है। कभी मेंटेनेंस के नाम पर तो कभी आपदा के नाम पर प्रबंधन द्वारा अनयास ही बिजली के द्वारा काट दी जा रही है। प्रबंधन की इस हरकत के कारण कॉलोनी में रह रहे कोल कर्मियों की परेशानी बढ़ी हुई है। 15 अगस्त तक का दिया समय उमस भरी गर्मी में लोगों का जीना मुहाल हो चुका है। हर दिन प्रबंधन के द्वारा अपनी बातें कही जाती है। वहीं बिजली की समस्या के कारण पानी की आपूर्ति भी प्रभावित होती है। कॉलोनी में झारखंड सरकार की सप्लाई के पानी नहीं आता है। लोगों की पानी की सप्लाई के लिए बोरिंग की व्यवस्था है। बोरिंग की पानी जल मीनार पर चढ़ने के बाद सप्लाई किया जाता है। बिजली के कारण पानी की समस्या है। लोगों ने व्यवस्था सुधार को लेकर प्रबंधन को 15 अगस्त तक का समय दिया है। कोलकर्मियों ने कहा कि अगर 15 दिनों के भीतर व्यवस्था में सुधार नहीं होता है, तो हमें आंदोलन करने के लिए विवश होना पड़ेगा।

Edited By: Mohit Tripathi