    धनबाद में ठंड और कोहरे का कहर, न्यूनतम तापमान 8 डिग्री lक लुढ़का; कई राजधानी ट्रेनें घंटों विलंब

    By Tapas Banerjee Edited By: Nishant Bharti
    Updated: Sat, 27 Dec 2025 01:53 PM (IST)

    धनबाद में कड़ाके की ठंड पड़ रही है, न्यूनतम तापमान 8 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया है। दिन में भी बर्फीली हवाएं चल रही हैं और घना कोहरा छाया रहता है। म

    धनबाद का मौसम

    जागरण संवाददाता, धनबाद। रात के साथ अब ठंड ने दिन में भी हाड़ कंपाना शुरू कर दिया है। सुबह देर तक कोहरा छाने से दिन के 11 बजे के बाद तक तेज ठंड का अनुभव हो रहा है। दोपहर में धूप खिलने पर भी बर्फीली हवाएं चुभ रही हैं। शाम ढलते ही शीतलहरी सा एहसास हे रहा है। 

    जैसे-जैसे रात बढ़ रही है, कनकनी भी बढ़ती जा रही है। न्यूनतम तापमान आठ डिग्री पर पहुंच गया है। ठिठुराने वाली ठंड के बीच मौसम विभाग ने अगले दो दिनों के दौरान न्यूनतम तापमान में और दो डिग्री की गिरावट का अनुमान जताया है।

    आज से हिमालय में सक्रिय होगा पश्चिमी विक्षोभ, मामूली राहत के संकेत

    शनिवार से हिमालय क्षेत्र में नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होगा। इससे अगले दो दिनों के बाद न्यूनतम तापमान में थोड़ी बढ़ोतरी हो सकती है। तापमान 10 डिग्री तक पहुंच सकता है। इससे मामूली राहत मिल सकती है। रात में ठिठुरन बरकरार रहेगी।

    ठंड और कोहरे में हांफ रही राजधानी, हावड़ा 13 तो सियालदह राजधानी 14 घंटे लेट

    उत्तर भारत में प्रचंड ठंड और घने कोहरे के कारण राजधानी एक्सप्रेस हांफ रही है। शुक्रवार को सुबह आनेवाली नई दिल्ली-हावड़ा राजधानी एक्सप्रेस 13 घंटे विलंब से शाम साढ़े सात बजे के बाद धनबाद आई। 

    नई दिल्ली-सियालदह राजधानी लगभग 14 घंटे विलंब से रात के लगभग आठ बजे आई। हावड़ा से नई दिल्ली गई राजधानी एक्सप्रेस सुबह के बदले लगभग 12 घंटे देर से रात के 10 बजे नई दिल्ली पहुंची। सियालदह-नई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस भी आठ घंटे से अधिक देर से शाम सात बजे के बाद नई दिल्ली पहुंची। 

    धनबाद आनेवाली गंगा-सतलज एक्सप्रेस, दून एक्सप्रेस, जम्मूतवी-सियालदह एक्सप्रेस, नेताजी एक्सप्रेस भी घंटों लेट से आईं। शुक्रवार को शाम के बदले रात 11:30 पर नई दिल्ली-सियालदह राजधानी खुली। इस वजह से शनिवार को भी देर से आएगी।