29 अगस्त से बदलेगा धनबाद-कोयंबटूर अमृत भारत एक्सप्रेस का टाइम टेबल, चेक करें नया शेड्यूल

जागरण संवाददाता, धनबाद। धनबाद-कोयंबटूर अमृत भारत एक्सप्रेस का मध्य प्रदेश के कई स्टेशनों पर टाइम टेबल में बदलाव होगा। धनबाद से चलने वाली ट्रेन में 29 अगस्त तथा कोयंबटूर से एक सितंबर से चलने वाली ट्रेन में बदलाव प्रभावी होगा।

धनबाद से चलने वाली ट्रेन सतना से इटारसी तक तीन स्टेशन पर परिवर्तित समय पर पहुंचेगी। वापसी में कोयंबटूर से चलने वाली अमृत भारत इटारसी से कटनी तक नए समय पर पहुंचेगी। धनबाद से खुलने और कोयंबटूर पहुंचने के समय में कोई फेरबदल नहीं होगा।

22363 धनबाद-कोयंबटूर अमृत भारत एक्सप्रेस स्टेशन अभी का समय नया समय सतना सुबह 4:55 - 5:00 सुबह 4:50 - 4:55 कटनी सुबह 6:28 - 6:30 सुबह 6:13 - 6:15 इटारसी दोपहर 12:25 - 12:35 दोपहर 12:35 - 12:45 22364 कोयंबटूर-धनबाद अमृत भारत एक्सप्रेस स्टेशन अभी का समय नया समय इटारसी दोपहर 3:40 - 3:50 दोपहर 3:35 - 3:45 पिपरिया शाम 4:30 - 4:32 शाम 4:33 - 4:35 नरसिंहपुर शाम 5:30 - 5:32 शाम 5:33 - 5:35 जबलपुर शाम 6:35 - 6:45 शाम 6:40 - 6:50 कटनी रात 7:53 - 7:55 रात 8:03 - 08:05 पहले फेरे में पौने घंटे लेट, कोयंबटूर से अमृत भारत शुरू धनबाद से खुली अमृत भारत एक्सप्रेस अपने पहले फेरे में ही लेटलतीफी का शिकार हो गई। धनबाद से सही समय पर चलने पर भी काटपाडी ढाई घंटे से अधिक तो कोयंबटूर लगभग पौने तीन घंटे विलंब से पहुंची। दूसरी ओर, मंगलवार से कोयंबटूर-धनबाद अमृत भारत एक्सप्रेस की सेवा बहाल हो गई। पहले दिन कोयंबटूर से चार मिनट लेट से चली। गुरुवार दोपहर एक बजे धनबाद आगमन संभावित है।

दूसरे फेरे में भी धनबाद से सभी सीटें फुल धनबाद-कोयंबटूर अमृत भारत एक्सप्रेस को यात्रियों को शानदार रिस्पांस मिल रहा है। 29 अगस्त को दूसरे फेरे की सारी सीटें फुल हो गई हैं। सितंबर-अक्टूबर के लिए भी टिकटों की बुकिंग की रफ्तार तेज है। इससे पहले अपने पहले फेरे में भी फुल होकर चली थी।

खुर्दा रोड-झांसी साप्ताहिक स्पेशल ट्रेन अब 29 नवंबर तक गोमो होकर चलने वाली खुर्दा रोड- झांसी साप्ताहिक स्पेशल ट्रेन के फेरे बढ़ाने की घोषणा हो गई है। 01929 झांसी-खुर्दा रोड स्पेशल प्रत्येक शुक्रवार को चार सितंबर से 27 नवंबर तक चलेगी।