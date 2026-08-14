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    धनबाद में कोयला कारोबारी को संदिग्ध परिस्थितियों में लगी गोली, अत्यधिक रक्तस्राव के कारण स्थिति गंभीर

    By Niraj DubeyEdited By: Mritunjay Pathak
    Updated: Fri, 14 Aug 2026 12:11 PM (IST)

    Dhanbad News: सरायढेला में कोयला कारोबारी दीपक शर्मा को संदिग्ध परिस्थितियों में गोली लग गई, जिससे वे गंभीर रूप से घायल हो गए और आईसीयू में भर्ती हैं। ...और पढ़ें

    धनबाद के अस्पताल में भर्ती घायल कोयला कारोबारी दीपक शर्मा। (फोटो जागरण)

    धनबाद के अस्पताल में भर्ती घायल कोयला कारोबारी दीपक शर्मा। (फोटो जागरण)

    HighLights

    1. कोयला कारोबारी दीपक शर्मा को संदिग्ध परिस्थितियों में गोली लगी।

    2. गंभीर हालत में अशर्फी अस्पताल के आईसीयू में भर्ती कराया गया।

    3. पुलिस आत्मघाती गोली लगने की आशंका पर जांच कर रही है।

    जागरण संवाददाता, धनबाद। शहर के सरायढेला थाना क्षेत्र के कार्मिक नगर के मोती नगर में शुक्रवार अहले सुबह कोयला कारोबारी दीपक शर्मा को संदिग्ध परिस्थितियों में गोली लग गई। गंभीर हालत में उन्हें अशर्फी अस्पताल के आईसीयू में भर्ती कराया गया है।

    गोली उनके गले के निचले हिस्से में फंसी है और अत्यधिक रक्तस्राव के कारण उनकी स्थिति चिंताजनक बताई जा रही है। सरायढेला थाना प्रभारी मंजीत कुमार ने बताया कि घटना सुबह करीब चार बजे की है। घटना जख्मी के घर में हीं हुई है। ऐसे में पुलिस को आशंका है कि संभव है कि गोली खुद से चली हो।

    हालांकि, घटना की वास्तविक वजह जांच पूरी होने के बाद ही स्पष्ट हो सकेगी। थाना प्रभारी के अनुसार, फिलहाल दीपक शर्मा बयान देने की स्थिति में नहीं हैं। पुलिस घटनास्थल की जांच के साथ पूरे मामले की छानबीन कर रही है।

    यह भी पढ़ें- बीसीसीएल सीएमडी मनोज अग्रवाल को मिली जान से मारने की धमकी, धनबाद पुलिस ने बढ़ाई सुरक्षा

    पुलिस जख्मी के परिजनों का बयान भी नहीं ले पाई है। गोली चलने की परिस्थितियों और घटनास्थल से मिले साक्ष्यों के आधार पर ही पुलिस आगे की कार्रवाई करेगी। चिकित्सकों की टीम भी उनकी स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए है।

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