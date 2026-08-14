धनबाद में कोयला कारोबारी को संदिग्ध परिस्थितियों में लगी गोली, अत्यधिक रक्तस्राव के कारण स्थिति गंभीर

जागरण संवाददाता, धनबाद। शहर के सरायढेला थाना क्षेत्र के कार्मिक नगर के मोती नगर में शुक्रवार अहले सुबह कोयला कारोबारी दीपक शर्मा को संदिग्ध परिस्थितियों में गोली लग गई। गंभीर हालत में उन्हें अशर्फी अस्पताल के आईसीयू में भर्ती कराया गया है।

गोली उनके गले के निचले हिस्से में फंसी है और अत्यधिक रक्तस्राव के कारण उनकी स्थिति चिंताजनक बताई जा रही है। सरायढेला थाना प्रभारी मंजीत कुमार ने बताया कि घटना सुबह करीब चार बजे की है। घटना जख्मी के घर में हीं हुई है। ऐसे में पुलिस को आशंका है कि संभव है कि गोली खुद से चली हो।