दो करोड़ के कोयला गबन मामले में धनबाद के कारोबारी अजीत पटेल गिरफ्तार, कोर्ट ने भेजा जेल

जागरण संवाददाता, धनबाद। दो करोड़ 64 लाख 49 हजार 964 रुपये का कोयला लेकर गबन कर जाने के आरोपी मटकुरिया, कतरास रोड निवासी अजीत कुमार उर्फ अजीत कुमार पटेल को बैंकमोड थाने की पुलिस ने गिरफ्तार कर शनिवार को धनबाद कोर्ट में पेश किया। धनबाद के मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी की अदालत ने आरोपी अजीत को चौदह दिनों के न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है।

प्राथमिकी बासुदेवा, फ्यूल्स एंड लाइम कंपनी के प्रतिनिधि अब्दुल वाहिद अंसारी की शिकायत पर 12 जुलाई 25 को बैंक मोड थाने मे ठगी व धोखाधड़ी कर रुपये गबन करने की धाराओं के तहत दर्ज की गई थी। प्राथमिकी के मुताबिक वर्ष 2022 के अक्टूबर माह मे आरोपी उसके रतनजी रोड स्थित ऑफिस में आया और कंपनी के साझेदार प्रकाश अग्रवाल एवं अनिल अग्रवाल को यह कहकर अपने विश्वास में लिया कि वह कोयला का व्यापारी है और कोयला लेकर वह विभिन्न जगहों पर कंपनियों को बेचता है।