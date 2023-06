Dhanbad: सिंफर में मानेदय घोटाले को लेकर CBI की रेड, कई अधिकारियों के खिलाफ हो चुकी है FIR दर्ज

झारखंड के धनबाद जिले के केंद्रीय खनन एवं ईंधन अनुसंधान संस्थान (सिंफर) में सीबीआई की छापेमार कार्रवाई हुई है। तकरीबन एक अरब 40 करोड़ के मानदेय घोटाले से जुड़े मामले में CBI सिंफर पहुंची है। पूर्व निदेशक डॉ पीके सिंह और कोल सैंपलिंग हेड डॉ एके सिंह के खिलाफ 3 दिन पहले घोटाले की प्राथमिकी दर्ज करने के बाद आज छानबीन को लेकर टीम पहुंची है।

सिंफर में मानेदय घोटाले को लेकर CBI की रेड, कई अधिकारियों के खिलाफ हो चुकी है FIR

जागरण संवाददाता, धनबाद: झारखंड के धनबाद जिले के केंद्रीय खनन एवं ईंधन अनुसंधान संस्थान (सिंफर) में सीबीआई की छापेमार कार्रवाई हुई है। तकरीबन एक अरब 40 करोड़ के मानदेय घोटाले से जुड़े मामले में CBI CIMFR पहुंची है। बता दें कि पूर्व निदेशक डॉ पीके सिंह और कोल सैंपलिंग हेड डॉ एके सिंह के खिलाफ 3 दिन पहले घोटाले की प्राथमिकी दर्ज करने के बाद आज छानबीन को लेकर टीम पहुंची है।

Edited By: Yashodhan Sharma