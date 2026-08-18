धनबाद में तिरंगा यात्रा में बवाल पर भाजपा का एक्शन, रीता-अमरजीत ने मानी गलती; प्रदेश नेतृत्व ने लगाई क्लास

मृत्युंजय पाठक, धनबाद। देश के 80वें स्वतंत्रता दिवस पर तिरंगा यात्रा के दौरान धनबाद महानगर भाजपा की जिला मंत्री रीता प्रसाद और धनबाद नगर मंडल के पूर्व अध्यक्ष अमरजीत कुमार के बीच सार्वजनिक रूप से मारपीट के मामले का पटाक्षेप हो गया है।

दोनों ने प्रदेश नेतृत्व के सामने आपसी कड़वाहट मिटाकर पार्टी के लिए काम करने का संकल्प लिया है। वहीं, इस पूरे प्रकरण ने धनबाद महानगर भाजपा अध्यक्ष श्रवण राय की कार्यक्षमता पर भी सवाल खड़े कर दिए। क्या है पूरा मामला देशभक्ति और एकता का संदेश देने के उद्देश्य से भाजपा के राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम के तहत 13 अगस्त को धनबाद में भी तिरंगा यात्रा निकाली गई। जिला परिषद मैदान में यात्रा शुरू होने से पहले पार्टी कार्यकर्ताओं के दो गुटों के बीच विवाद के बाद मारपीट हो गई।

भाजपा नेता रीता यादव और अमरजीत कुमार के बीच लात-घूंसे और डंडे चले। घटना के समय महानगर अध्यक्ष श्रवण राय समेत संगठन के कई पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौके पर मौजूद थे। नारेबाजी के दौरान बढ़ा टकराव बताया जाता है कि एक गुट जहां धनबाद के विधायक राज सिन्हा के समर्थन में नारे लगा रहा था, वहीं दूसरे गुट के लोग ‘अगला विधायक कैसा हो, कुंभनाथ जैसा हो’ के नारे लगा रहे थे। इसी को लेकर विवाद बढ़ गया। देखते-ही-देखते मारपीट शुरू हो गई।

दोनों ने थाने में लिखाई रिपोर्ट मारपीट की घटना के बाद रीता यादव और अमरजीत कुमार धनबाद थाने पहुंचे। दोनों ने एक-दूसरे के खिलाफ मारपीट और अन्य धाराओं में प्राथमिकी दर्ज कराई। हालांकि, महानगर अध्यक्ष श्रवण राय ने दोनों को मनाने का प्रयास किया, लेकिन वे नहीं माने। इसके बाद श्रवण राय ने रीता यादव पर कार्रवाई के लिए प्रदेश नेतृत्व को चिट्ठी लिखी थी। घटना से हुई जगहंसाई, नेतृत्व ने लिया गंभीरता से तिरंगा यात्रा के दौरान मारपीट और इसका वीडियो वायरल होने के बाद धनबाद भाजपा की खूब किरकिरी हुई। इसके बाद प्रदेश नेतृत्व ने मामले को गंभीरता से लिया। महानगर अध्यक्ष श्रवण राय, रीता यादव और अमरजीत कुमार को रांची तलब किया गया।