तिरंगा यात्रा में भाजपा की फजीहत! धनबाद में दो गुट भिड़े, जिला मंत्री घायल; थाने पहुंचा मामला

जागरण संवाददाता, धनबाद। देशभक्ति और एकता का संदेश देने के लिए भाजपा की ओर से राष्ट्रव्यापी तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। इसी क्रम में गुरुवार को धनबाद में भी तिरंगा यात्रा निकाली गई। हालांकि, इस तिरंगा यात्रा ने धनबाद भाजपा में चल रही गुटबाजी की पोल खोल दी।



धनबाद महानगर भाजपा की जिला मंत्री रीता प्रसाद यादव और धनबाद नगर मंडल के पूर्व अध्यक्ष अमरजीत प्रसाद के बीच जिला परिषद मैदान में तू-तू, मैं-मैं के बाद मारपीट हो गई। दोनों के बीच लात-घूंसे तक चले। मामला थाना तक पहुंच गया। इस घटना ने धनबाद भाजपा की खूब फजीहत कराई।



तिरंगा यात्रा के दौरान भाजपा नेताओं के बीच मारपीट महानगर अध्यक्ष श्रवण राय समेत कई पदाधिकारियों की मौजूदगी में हुई। हाथापाई में पार्टी की जिला मंत्री रीता यादव घायल हो गईं। घटना के बाद भाजपा नेता मामले को आपस में ही सुलझाने में जुट गए हैं।

जिला परिषद से सिटी सेंटर तक थी यात्रा भाजपा धनबाद की ओर से तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया था। तय कार्यक्रम के अनुसार यात्रा जिला परिषद मैदान से शुरू होकर सिटी सेंटर की ओर जानी थी। यात्रा शुरू होने से पहले कार्यकर्ता मैदान में एकत्रित हो रहे थे। इसी दौरान अनुशासन और मंच संचालन को लेकर पार्टी के दो गुटों में तीखी नोकझोंक शुरू हो गई।



बात बढ़ते-बढ़ते हाथापाई में बदल गई। इस झड़प में जिला मंत्री रीता यादव, जो एसआइआर की सब प्रभारी भी हैं, और अमरजीत कुमार के बीच मारपीट हुई। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार दोनों ओर से एक-दूसरे पर आरोप-प्रत्यारोप के साथ धक्का-मुक्की हुई, जिसमें रीता यादव को चोटें आईं।

थाने पहुंचीं रीता यादव, समझौते की कोशिश में जिला अध्यक्ष घटना के बाद घायल रीता यादव समर्थकों के साथ थाने पहुंचीं और मामला दर्ज कराने की तैयारी की। उन्होंने घटना के लिए दूसरे गुट को जिम्मेदार ठहराया है। वहीं दूसरी ओर इस पूरे घटनाक्रम के दौरान भाजपा के कई वरिष्ठ नेता भी मौके पर मौजूद थे।



घटना की जानकारी मिलते ही जिला अध्यक्ष श्रवण राय हरकत में आए। सूत्रों के अनुसार वे मामले को तूल न देने और पार्टी की छवि बचाने के लिए दोनों पक्षों के बीच समझौता कराने का प्रयास कर रहे हैं। जिला अध्यक्ष का कहना है कि तिरंगा यात्रा का उद्देश्य एकता था और ऐसे बवाल से पार्टी की बदनामी होगी।