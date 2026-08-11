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    बीसीसीएल की भूली टाउनशिप में क्षेत्रीय कार्यालय भवन को लेकर सांसद और मेयर समर्थकों में बढ़ा टकराव

    By Ashish Kumar Ambastha Edited By: Mritunjay Pathak
    Updated: Tue, 11 Aug 2026 10:21 PM (IST)

    भूली में बीसीसीएल के क्षेत्रीय कार्यालय के लिए प्रस्तावित भवन को लेकर राजनीतिक विवाद गहरा गया है। सांसद प्रतिनिधि ने मेयर से हस्तक्षेप कर जांच की मांग ...और पढ़ें

    भूली में बीसीसीएल के भवन पर अपने कार्यालय का नाम लिखवाता वार्ड पार्षद और सांसद-मेयर की फाइल फोटो।

    भूली में बीसीसीएल के भवन पर अपने कार्यालय का नाम लिखवाता वार्ड पार्षद और सांसद-मेयर की फाइल फोटो।

    जागरण संवाददाता, धनबाद। भूली में बीसीसीएल के क्षेत्रीय कार्यालय के लिए प्रस्तावित भवन को लेकर राजनीतिक विवाद गहराता जा रहा है। सांसद प्रतिनिधि रंजीत कुमार बिल्लु ने मामले में धनबाद के महापौर संजीव सिंह से हस्तक्षेप करते हुए पूरे प्रकरण की जांच कराने की मांग की है।

    उन्होंने आरोप लगाया है कि जिस भवन का निर्माण बीसीसीएल के क्षेत्रीय कार्यालय के लिए कराया जा रहा था, उसे कथित तौर पर राजनीतिक गतिविधियों के लिए इस्तेमाल करने की तैयारी की जा रही है।

    यह यूनियन कार्यालय खोला जा रहा है। इससे भूली क्षेत्र में राजनीतिक तनाव की स्थिति बन रही है। बिल्लु ने बताया कि भूली में सांसद का क्षेत्रीय कार्यालय इस भवन में खोला था, जिसका ताला तोड़कर पार्षद कार्यालय खोल दिया गया। पार्षद मेयर समर्थक है।

    सांसद प्रतिनिधि ने 11 अगस्त 2026 को बीसीसीएल प्रबंधन के समक्ष भी मामले को उठाया। पत्र में कहा गया है कि भूली में बीसीसीएल के माध्यम से निर्मित भवन को लेकर लंबे समय से विवाद की स्थिति बनी हुई है।

    निर्माण कार्य पूरा होने के बाद भवन के उपयोग को लेकर अलग-अलग दावे सामने आ रहे हैं। ऐसे में बीसीसीएल प्रबंधन को स्पष्ट करना चाहिए कि भवन का निर्माण किस उद्देश्य से कराया गया था और वर्तमान में इसका उपयोग किसके लिए किया जाना है।

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    राजनीतिक कार्यालय बनाने का आरोप

    पत्र में आरोप लगाया गया है कि क्षेत्रीय कार्यालय के लिए बनाए जा रहे भवन को राजनीतिक कार्यालय के रूप में उपयोग किए जाने की चर्चा है। सांसद प्रतिनिधि ने इसे गंभीर मामला बताते हुए कहा कि सार्वजनिक उपक्रम की संपत्ति का उपयोग किसी राजनीतिक दल अथवा राजनीतिक गतिविधि के लिए नहीं किया जाना चाहिए।

    उन्होंने बीसीसीएल प्रबंधन से भवन के निर्माण, स्वीकृति, आवंटन और प्रस्तावित उपयोग की पूरी जानकारी सार्वजनिक करने की मांग की है।

    पार्षदों के बीच भी बढ़ा विवाद

    भवन के मुद्दे को लेकर भूली क्षेत्र के पार्षदों के बीच भी मतभेद उभरने की बात सामने आई है। कुछ पार्षद भवन के उपयोग और आवंटन को लेकर सवाल उठा रहे हैं, जबकि दूसरे पक्ष की ओर से अलग दावा किया जा रहा है।

    इस विवाद के कारण स्थानीय स्तर पर राजनीतिक खींचतान बढ़ गई है। सांसद प्रतिनिधि ने महापौर से मामले की निष्पक्ष जांच कराकर वास्तविक स्थिति स्पष्ट कराने की मांग की है।