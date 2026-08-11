धनबाद की 8वीं की छात्रा आन्या मित्तल ने रचा इतिहास, गीता पाठ के लिए Guinness World Records में दर्ज कराया नाम

जागरण संवाददाता, धनबाद। Bhagavad Gita Chanting धनबाद की बिटिया ने इतिहास रच दिया है। श्रीमद्भगवद्गीता पाठ कर विश्व पटल पर अपनी दमदार उपस्थिति दर्ज की है।

डीएवी पब्लिक स्कूल कोयला नगर की आठवीं की छात्रा आन्या मित्तल ने अपनी असाधारण प्रतिभा और समर्पण का परिचय देते हुए गिनीज वर्ल्ड रिकार्ड्स में अपना नाम दर्ज कराया है। आन्या को यह उपलब्धि श्रीमद्भगवद्गीता के छह अध्यायों के निरंतर और सटीक पाठ (चैंटिंग) के लिए मिली है।

गिनीज वर्ल्ड रिकार्ड्स की ओर से आधिकारिक प्रमाणपत्र और पदक दिया गया है। इस अभूतपूर्व सफलता के साथ आन्या ने न केवल अपने विद्यालय, धनबाद शहर और पूरे देश का नाम वैश्विक पटल पर रोशन किया है। उनका यह रिकार्ड आन्या की कड़ी मेहनत, अनुशासन और अध्यात्म के प्रति उनके गहरे जुड़ाव का प्रमाण है।

आन्या की सफलता पर स्कूल की प्राचार्या डोलन चंपा बनर्जी, डीएवी मैनेजमेंट कमेटी और डीएवी कालेज मैनेजिंग कमेटी नई दिल्ली ने हर्ष व्यक्त किया है। प्राचार्या ने अपने बधाई संदेश में कहा कि आन्या का समर्पण, भक्ति और अनुशासन सभी के लिए एक बड़ी प्रेरणा है। हमें अपनी छात्रा पर बहुत गर्व है। यह प्रत्येक छात्र के लिए एक प्रेरणा है। संस्कृत में लयबद्ध एक-एक श्लोक का किया पाठ आन्या ने बताया कि श्रीमद्भगवद्गीता के पहले छह अध्यायों (अध्याय एक से छह) को कर्मयोग या साधनपाद का प्रथम षट्क माना जाता है। इनका निरंतर और सटीक पाठ (पारायण) मानसिक शुद्धि और एकाग्रता के लिए अत्यंत फलदायी माना गया है।