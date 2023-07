बाबा का एक भक्त ऐसा भी: बैजनाथ धाम में 37 सालों से हर सोमवार जलार्पण कर रहे बोलबम, डाकबम के नाम से हैं मशहूर

भगवान भोले के भक्त मुगमा स्टेशन रोड के रहने वाले 72 साल के देव नारायण प्रसाद किसी परिचय के मोहताज नहीं है। सावन के इस महीने में भगवान भोलेनाथ के प्रति उनका लगाव पूरे मुगमा क्षेत्र में चर्चा का विषय बना हुआ है। उन्होंने बताया कि मैं 1986 से सावन के प्रत्येक सोमवारी (सोमवार) को डाकबम के रूप में बाबा बैजनाथ के धाम में जल अर्पण करता आ रहा हूं।

श्री श्री कापेश्वरनाथ शिव मंदिर में विधि-विधान के साथ पूजा अर्चना करते देव नारायण प्रसाद उर्फ बोलबम।

संवाद सूत्र, मुगमा: भगवान भोले के भक्त मुगमा स्टेशन रोड के रहने वाले 72 साल के देव नारायण प्रसाद उर्फ बोलबम इलाके में किसी परिचय के मोहताज नहीं है। सावन के इस महीने में भगवान भोलेनाथ के प्रति उनका लगाव पूरे मुगमा क्षेत्र में चर्चा का विषय बना हुआ है। बोलबम का मानना है कि भगवान भोलेनाथ की कृपा जिस पर भी होती है, उसका कोई चाहकर भी कुछ बिगाड़ नहीं सकता। उन्होंने बताया कि मैं 1986 से सावन के प्रत्येक सोमवारी (सोमवार) को डाकबम के रूप में बाबा बैजनाथ के धाम में जल अर्पण करता आ रहा हूं। उन्होंने बताया कि सुलतानगंज से जल उठाकर करीब 16 घंटे में जल अर्पण करता हुं। जब तक भगवान भोले की कृपा होगी जल अर्पण करता रहुंगा। आज भगवान भोले की कृपा से मेरे पास सब कुछ है, भरा पूरा परिवार है। इस साल सावन की सोमवारी (हर सोमवार) को देव नारायण प्रसाद उर्फ बोलबम मुगमा मोड़ के श्री श्री कापेश्वरनाथ शिव मंदिर में विधि-विधान के साथ पूजा अर्चना कर देवघर में जलार्पण के लिए शनिवार को रवाना हुए। उनकी भगवान भोले की श्रद्धा भक्ति का मुगमा क्षेत्र का हर व्यक्ति कायल है। मंदिर के पुजारी अनिल झा ,संजय पांडे , संजय गुप्ता , रमेश हाड़ी, शंकर सिंह, धर्मेंद्र यादव ,पुनपुन यादव सहित मुगमा वासियों ने श्रद्धा भाव से उन्हें देवघर के लिए रवाना किया। मंदिर के पुजारी अनिल झा ने पूरे विधि-विधान से पूजा-अर्चना कराई। उसके बाद उन्होंने अपने परिवार के साथ पूरे मंदिर परिसर में देवी-देवताओं का जलाभिषेक कर आशीर्वाद लिया।

