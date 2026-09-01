भर्ती व्यवस्था सुधार यात्रा: धनबाद में देवेंद्र नाथ महतो ने भरी हुंकार, 24 जिलों के लिए 24 संकल्प जारी
देवेंद्र नाथ महतो ने धनबाद के रणधीर वर्मा चौक पर 'भर्ती व्यवस्था सुधार यात्रा' के तहत हुंकार भरी।
HighLights
देवेंद्र नाथ महतो ने धनबाद में भर्ती सुधार यात्रा शुरू की।
जेपीएससी जेएसएससी अभ्यर्थी न्याय मंच के साथ आंदोलन।
24 जिलों में 24 संकल्पों के साथ सुधार की मांग।
रविशंकर सिंह, धनबाद। भर्ती व्यवस्था सुधार यात्रा को लेकर देवेंद्र नाथ महतो धनबाद के रणधीर वर्मा चौक पर हुंकार भर रहे हैं।
आंदोलन की शुरुआत धनबाद के विनोद धाम से करने के बाद धनबाद के रणधीर वर्मा चौक पहुंचे। जेपीएससी जेएसएससी अभ्यर्थी न्याय मंच के बैनर तले उन्होंने रणधीर वर्मा चौक पर 24 जिलों में अपने 24 संकल्प के साथ एक आवाज में भर्ती व्यवस्था में सुधार की बात कह रहे हैं।
एक वाहन भी उनके साथ चल रहा है, जिस पर उनके अलग-अलग फोटोग्राफ्स हैं, जब रांची में वह आंदोलनरत थे। हालांकि उनके संग चार वाहन में सभी छात्र हैं।
उन्होंने कहा कि अगर सरकार किसी भी तरीके से अपने वादे से मुकरती है तो झारखंड का युवा पूरी तरीके से आंदोलन के मूड में है।
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