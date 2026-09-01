भर्ती व्यवस्था सुधार यात्रा: धनबाद में देवेंद्र नाथ महतो ने भरी हुंकार, 24 जिलों के लिए 24 संकल्प जारी

रविशंकर सिंह, धनबाद। भर्ती व्यवस्था सुधार यात्रा को लेकर देवेंद्र नाथ महतो धनबाद के रणधीर वर्मा चौक पर हुंकार भर रहे हैं।

आंदोलन की शुरुआत धनबाद के विनोद धाम से करने के बाद धनबाद के रणधीर वर्मा चौक पहुंचे। जेपीएससी जेएसएससी अभ्यर्थी न्याय मंच के बैनर तले उन्होंने रणधीर वर्मा चौक पर 24 जिलों में अपने 24 संकल्प के साथ एक आवाज में भर्ती व्यवस्था में सुधार की बात कह रहे हैं।