धनबाद के स्कूलों में मोबाइल-बाइक पर पूरी तरह रोक, एसएसपी बोले- पकड़े जाने पर छात्र होंगे दंडित

जागरण संवाददाता, धनबाद। धनबाद के एसएसपी प्रभात कुमार ने छात्रों से विद्यालय में अनुशासन बनाए रखने की अपील की है। उन्होंने स्पष्ट कहा कि स्कूल परिसर में मोबाइल फोन और बाइक का उपयोग पूरी तरह प्रतिबंधित है। नियमों का उल्लंघन करते पकड़े जाने पर संबंधित छात्रों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

एसएसपी प्रभात कुमार शुक्रवार को डीएवी पब्लिक स्कूल कोयला नगर के छात्रों को संबोधित कर रहे थे। माैका था सत्र 2026-27 के लिए छात्र परिषद पद अलंकरण एवं शपथ ग्रहण समारोह का का।

इसमें एसएसपी प्रभात कुमार ने बतौर मुख्य अतिथि छात्रों को सैश एवं बैज पहनाकर सम्मानित किया। उन्होंने कहा कि नेतृत्व केवल सम्मान का पद नहीं, सेवा, अनुशासन और आदर्श आचरण का दायित्व है।

प्राचार्या डोलन चंपा बनर्जी ने नव निर्वाचित छात्र परिषद के सदस्यों की घोषणा की। हेड ब्वाय आयुष वत्स एवं आदित्य सहाय, हेड गर्ल पायल एवं खुशी, डिप्टी हेड ब्वाय श्रेयांशु झा, डिप्टी हेड गर्ल खुशबू चौधरी, स्पोर्ट्स कप्तान ब्वाय मोहित राय व गर्ल्स ऋषिता कुमारी, डिप्टी स्पोर्ट्स कप्तान गर्ल्स सृष्टि सिंह, कल्चरल सेक्रेटरी ब्वाय पार्थो सारथी मुखर्जी एंड गर्ल्स खुशी सिंह, डिप्टी कल्चरल सेक्रेटरी ब्वाय हिमांशु एवं गर्ल्स प्राची, डिसिप्लिन कप्तान मौली, डिसिप्लिन वाइस कप्तान प्राची श्रीवास्तव, इवेंट कोआर्डिनेटर अनुष्का मृणाल, मीडिया कम्युनिकेशन सेक्रेटरी आकृति कुमारी एवं आर्या सिन्हा, एनसीसी कप्तान प्रतीक पीयूष एवं दीया बनर्जी, लीगल लिटरेसी क्लब आदिरा एवं शालिनी राज चुनी गईं।