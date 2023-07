धनबाद जिले में धड़ल्ले से कोयले की तस्करी जारी है। ऐसे में अवैध कोयले के कारोबार पर रोक लगाने की दिशा में खान निरीक्षक राहुल कुमार ने 3 ट्रकों को जब्त किया है। आरोप है कि मंगलवार को राजगंज थाना क्षेत्र के दलुडीह स्थित पेट्रोल पंप के पास खड़े कोयला लदे तीन ट्रकों की जांच की। तीनों पर करीब 25-25 टन कोयला लदा था।

राजगंज में रंगे हाथों पकड़े गए कोयले के तस्कर, 3 ट्रक के साथ 2 चालक गिरफ्तार; एक फरार

Your browser does not support the audio element.

संवाद सहयोगी, राजगंज/धनबाद: झारखंड के धनबाद जिले में धड़ल्ले से कोयले की तस्करी जारी है। ऐसे में अवैध कोयले के कारोबार पर रोक लगाने की दिशा में खान निरीक्षक राहुल कुमार ने 3 ट्रकों को जब्त किया है। आरोप है कि मंगलवार को राजगंज थाना क्षेत्र के दलुडीह स्थित पेट्रोल पंप के पास खड़े कोयला लदे तीन ट्रकों की जांच की। तीनों पर करीब 25-25 टन कोयला लदा था। एक चालक फरार किसी का वैध परिवहन चालान नहीं था। दो चालक पकड़े गए, जबकि एक चालक भाग निकला। खान निरीक्षक ने लिखित शिकायत के साथ दो चालक समेत तीनों ट्रकों को राजगंज थाना के हवाले कर दिया। पूछताछ में नाम और मोबाइल नंबर का खुलासा चालक जमुई का सुबोध कुमार व जमशेपुर का काजिम खान है। चालक ने झरिया निवासी रामा नामक व्यक्ति का नाम और मोबाइल नंबर बताया। केंदुआ के पास स्थित डिपो से कोयला लेकर डेहरी जा रहा था। तीनों ट्रक के चालक मालिक, कोयला का अवैध कारोबारी रामा, खनिज के क्रेता व विक्रेता पर सरकारी संपत्ति की चोरी, खनन राजस्व की क्षति पहुंचाने का आरोप लगाते हुए केस किया है।

Edited By: Yashodhan Sharma