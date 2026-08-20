एकीकृत सरकारी ऑनलाइन प्रशिक्षण कर्मयोगी रैंकिंग में कोयला मंत्रालय ने देशभर में मारी बाजी

जागरण संवाददाता, धनबाद। क्षमता निर्माण और आनलाइन प्रशिक्षण के क्षेत्र में कोयला मंत्रालय ने देशभर में बेहतर प्रदर्शन करते हुए एकीकृत सरकारी आनलाइन प्रशिक्षण कर्मयोगी रैंकिंग में पहला स्थान हासिल किया है। 31 जुलाई 2026 तक के प्रदर्शन के आधार पर जारी रैंकिंग में मंत्रालय को 79.67 का कंपोजिट स्कोर मिला है।

कर्मयोगी भारत के मुख्य कार्यकारी अधिकारी छवि भारद्वाज ने 12 अगस्त को पत्र जारी कर सभी मंत्रालयों एवं विभागों को रैंकिंग से अवगत कराया। भूमिका आधारित प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण के विभिन्न मानकों पर तैयार रैंकिंग में कुल 84 मंत्रालयों एवं विभागों को शामिल किया गया है।

कोयला मंत्रालय 79.67 अंक के साथ पहले स्थान पर है। कृषि एवं किसान कल्याण विभाग 75.58 अंक के साथ दूसरे, खान मंत्रालय 66.09 अंक के साथ तीसरे, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग 65.10 अंक के साथ चौथे और गृह मंत्रालय 63.14 अंक के साथ पांचवें स्थान पर है।

हर कर्मचारी को हर माह एक घंटे की आनलाइन लर्निंग कर्मयोगी भारत ने मंत्रालयों एवं विभागों को एकीकृत सरकारी आनलाइन प्रशिक्षण प्लेटफार्म के माध्यम से क्षमता निर्माण को और मजबूत करने का निर्देश दिया है। कर्मचारियों को हर महीने कम से कम एक घंटे की आनलाइन लर्निंग पूरी करने के लिए प्रोत्साहित करने को कहा गया है। सार्वजनिक उपक्रमों, स्वायत्त संस्थाओं और अधीनस्थ कार्यालयों के कर्मचारियों को भी एकीकृत सरकारी आनलाइन प्रशिक्षण से जोड़ने पर जोर दिया गया है।