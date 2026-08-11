कोल इंडिया की विभागीय पदोन्नति पर हाई कोर्ट का फैसला लंबित, कर्मचारियों में बढ़ी उत्सुकता

जागरण संवाददाता, धनबाद। कोल इंडिया लिमिटेड ने विभागीय कर्मचारियों की पदोन्नति और चयन प्रक्रिया को लेकर महत्वपूर्ण सूचना जारी की है। भर्ती विभाग की ओर से 10 अगस्त (सोमवार) को जारी सूचना में स्पष्ट किया गया है कि गैर-कार्यकारी से कार्यकारी संवर्ग में विभागीय कर्मचारियों की पदोन्नति,चयन से संबंधित 5 मई 2026 और 27 जुलाई 2026 को जारी आदेश कलकत्ता हाई कोर्ट में लंबित मामलों के अंतिम न्यायिक निर्णय के अधीन रहेंगे।

कंपनी ने सूचना में कलकत्ता हाई कोर्ट में चल रहे तीन मामलों में पारित आदेशों का उल्लेख किया है। अदालत ने संबंधित पदोन्नति और चयन प्रक्रिया में अब तक उठाए गए कदमों को संबंधित रिट याचिकाओं के अंतिम परिणाम के अधीन रखने का निर्देश दिया है।

25 फरवरी 2025 की अधिसूचना से जुड़ा मामला पहले मामले में 6 मई 2026 को डब्ल्यूपीओ 211/2026, सोनाली केशरवानी एवं अन्य बनाम कोल इंडिया लिमिटेड एवं अन्य में आदेश पारित हुआ। इसमें 25 फरवरी 2025 की अधिसूचना संख्या 02/2025 के तहत उठाए गए कदमों को रिट याचिका के अंतिम परिणाम के अधीन रखा गया। इसके बाद 22 जून 2026 को डब्ल्यूपीओ 287/2026, वर्षा श्रीवास्तव एवं अन्य बनाम कोल इंडिया लिमिटेड एवं अन्य मामले में भी इसी तरह का निर्देश दिया गया।

पदोन्नति परीक्षा पर भी अदालत की नजर 20 मई 2026 को डब्ल्यूपीओ 246/2026, सुमंता घोष एवं अन्य बनाम कोल इंडिया लिमिटेड एवं अन्य मामले में हाई कोर्ट ने पदोन्नति परीक्षा से जुड़े उठाए गए कदमों को रिट याचिका के अंतिम परिणाम के अधीन रखने का आदेश दिया था।

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फिलहाल पदोन्नति रद्द नहीं कोल इंडिया की ताजा सूचना का अर्थ यह नहीं है कि 5 मई और 27 जुलाई के पदोन्नति/चयन आदेश तत्काल रद्द कर दिए गए हैं। फिलहाल इनकी वैधता और इससे जुड़े कदम अदालत के अंतिम फैसले पर निर्भर रहेंगे। अंतिम न्यायिक आदेश आने के बाद ही आगे की स्थिति पूरी तरह स्पष्ट होगी।