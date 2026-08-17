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कोल इंडिया में 100 माइनिंग अधिकारियों का प्रमोशन, बीसीसीएल के 8 अधिकारी बने जीएम

By Ashish Kumar Ambastha Edited By: Mritunjay Pathak
Updated: Mon, 17 Aug 2026 10:33 PM (IST)

Coal India ने माइनिंग (प्रथम श्रेणी) अनुशासन में ई-7 से ई-8 ग्रेड में 100 अधिकारियों को पदोन्नत करने की सिफारिश की है।

कोलकाता स्थित कोल इंंडिया का मुख्यालय। (फाइल फोटो)

कोलकाता स्थित कोल इंंडिया का मुख्यालय। (फाइल फोटो)

HighLights

  1. कोल इंडिया ने 100 माइनिंग अधिकारियों के प्रमोशन की सिफारिश की।

  2. ई-7 से ई-8 ग्रेड में पदोन्नति, 450 अधिकारियों का साक्षात्कार हुआ।

  3. बीसीसीएल के आठ अधिकारी भी पदोन्नत सूची में शामिल हैं।

जागरण संवाददाता, धनबाद। कोल इंडिया लिमिटेड ने माइनिंग (प्रथम श्रेणी) अनुशासन में ई-7 से ई-8 ग्रेड में प्रमोशन के लिए 100 अधिकारियों के नामों की सिफारिश की है। इन अधिकारियों का चयन 10 जून से 16 अगस्त 2026 के बीच हुए साक्षात्कार के आधार पर किया गया।

प्रमोशन के लिए करीब 450 अधिकारियों का इंटरव्यू लिया गया था। चयनित अधिकारियों में बीसीसीएल के आठ अधिकारी शामिल हैं। सूची में कोल इंडिया की विभिन्न अनुषंगी कंपनियों के अधिकारी हैं। इनमें वेस्टर्न कोलफील्ड्स के 23, एसईसीएल के 22, सीसीएल के 13, एनसीएल और ईसीएल के 10-10, एमसीएल के नौ, सीएमपीडीआई के तीन तथा कोल इंडिया के दो अधिकारी शामिल हैं।

प्रमोशन की अनुशंसा के बाद संबंधित अधिकारियों को ई-8 ग्रेड में पदोन्नति मिलने का रास्ता साफ हो गया है।