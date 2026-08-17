कोल इंडिया अधिकारियों को मिलेगा प्रदर्शन आधारित वेतन, 25 अगस्त तक भुगतान का लक्ष्य

जागरण संवाददाता, धनबाद। कोल इंडिया लिमिटेड ने वित्त वर्ष 2024-25 के लिए अधिकारियों के प्रदर्शन आधारित वेतन (पीआरपी) के भुगतान की प्रक्रिया तेज कर दी है। करीब 19 हजार अधिकारियों को इसका लाभ मिलेगा।

कोल इंडियां के 19 हजार कर्मचारियों में बीसीसीएल के करीब 18 सौ अधिकारियों के नाम शामिल है। धनबाद में करीब दो हजार से अधिक अधिकारी को इसका लाभ मिलेगा।

कंपनी ने इसकी पूरी समयसीमा तय करते हुए संबंधित विभागों और अनुषंगी कंपनियों को अलग-अलग चरणों में प्रक्रिया पूरी करने का निर्देश दिया है। निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार पात्र अधिकारियों को 25 अगस्त 2026 तक पीआरपी का भुगतान कर दिया जाएगा।

कोल इंडिया के कार्यकारी स्थापना विभाग के मानव संसाधन प्रभाग की ओर से 17 अगस्त को जारी पत्र में बताया गया है कि वित्त वर्ष 2024-25 के लिए कोल इंडिया और उसकी अनुषंगी कंपनियों की एमओयू रेटिंग की जानकारी पहले ही जारी की जा चुकी है।

अब इसी आधार पर पीआरपी भुगतान की आगे की प्रक्रिया पूरी की जानी है।कोल इंडिया ने सभी संबंधित विभागों और अनुषंगी कंपनियों को निर्धारित समयसीमा का पालन करते हुए प्रक्रिया पूरी करने को कहा है। आदेश बीसीसीएल समेत सीसीएल, ईसीएल, एमसीएल, एनसीएल, एसईसीएल, डब्ल्यूसीएल और सीएमपीडीआईएल को भेजा गया है।

17 अगस्त तक पात्रता प्रतिशत बताना होगा निर्देश के अनुसार संबंधित अनुषंगी कंपनियों के कार्यकारी स्थापना विभाग को व्यक्तिगत प्रदर्शन के आधार पर पीआरपी लाभ के लिए अस्थायी पात्रता प्रतिशत 17 अगस्त तक संबंधित वित्त विभाग को उपलब्ध कराना होगा। इसके बाद भुगतान की गणना का अगला चरण शुरू होगा।

19 अगस्त तक संभावित भुगतान राशि वित्त विभाग को 19 अगस्त तक 65 और 35 प्रतिशत के दोनों घटकों के लिए अलग-अलग संभावित कुल भुगतान राशि की जानकारी देनी होगी। इसके लिए कट-ऑफ फैक्टर को फिलहाल 100 प्रतिशत मानकर गणना करने को कहा गया है। यह जानकारी कोल इंडिया और उसकी अनुषंगी कंपनियों के संबंधित वित्त विभाग को देनी होगी। 21 अगस्त तक जारी होगा ग्रेडवार किट्टी फैक्टर इसके बाद कोल इंडिया का वित्त विभाग 21 अगस्त तक ग्रेडवार किट्टी फैक्टर संबंधित अनुषंगी कंपनियों को उपलब्ध कराएगा। इसी किट्टी फैक्टर के आधार पर अधिकारियों को मिलने वाले पीआरपी की वास्तविक राशि निर्धारित होगी। इस भुगतान की गणना संबंधित अधिकारियों के लिए जारी किट्टी फैक्टर के आधार पर की जाएगी।

ई-8 और उससे ऊपर के अधिकारियों के लिए अलग व्यवस्था पत्र में स्पष्ट किया गया है कि ई-8 और उससे ऊपर के ग्रेड के अधिकारियों तथा प्रबंधन प्रशिक्षुओं आदि की अंतिम रेटिंग उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में पीआरपी की किट्टी निर्धारित करने के लिए अनुषंगी कंपनियां अपनी ओर से रेटिंग का अनुमान लगा सकती हैं।