कोल इंडिया में अधिकारियों की भर्ती के नए नियम लागू, ई-1 ग्रेड से होगी शुरुआत

जागरण संवाददाता, धनबाद। कोल इंडिया लिमिटेड ने अधिकारियों की भर्ती, प्रशिक्षण और शुरुआती पदोन्नति से जुड़े नियमों में बड़ा बदलाव किया है। कंपनी के 14 अगस्त को हुई 493वीं बोर्ड बैठक के निर्णय के आधार पर 17 अगस्त को नया कार्यालय आदेश जारी कर दिया है।

इसके तहत कार्यकारी संवर्ग में नए अधिकारियों की नियुक्ति, प्रशिक्षण और शुरुआती पदक्रम के नियमों को संशोधित किया गया है। नए नियम के अनुसार अब चिकित्सा और गैर-चिकित्सा, दोनों क्षेत्रों में नियुक्त होने वाले सभी नए अधिकारी ई-1 ग्रेड से काम शुरू करेंगे।

इसका वेतनमान 60 हजार से 1.80 लाख रुपये होगा। पहले कुछ चिकित्सा श्रेणियों में ई-2 और ई-3 स्तर पर सीधे नियुक्ति का प्रावधान था। गैर-चिकित्सा क्षेत्र के नए अधिकारी पहले छह महीने ई-1 में प्रबंधन प्रशिक्षु या अधिकारी प्रशिक्षु के रूप में रहेंगे।

छह महीने का प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा करने पर उन्हें ई-2 ग्रेड में वरिष्ठ अधिकारी के रूप में नियुक्त किया जाएगा। ई-2 का वेतनमान 70 हजार से 2 लाख रुपये होगा। इस चरण में कोई वेतनवृद्धि नहीं मिलेगी। एक साल बाद स्थायी नियुक्ति और 3 प्रतिशत वेतनवृद्धि छह महीने बाद ई-2 में नियुक्ति को स्थायी नियुक्ति नहीं माना जाएगा। अधिकारी को बाकी छह महीने का प्रशिक्षण-सह-परीवीक्षा काल पूरा करना होगा। एक वर्ष पूरा होने, प्रशिक्षण समाप्ति परीक्षा और जरूरी स्वीकृतियां मिलने के बाद ई- टू में स्थायी नियुक्ति होगी।

इसके साथ मूल वेतन पर तीन प्रतिशत की वेतनवृद्धि दी जाएगी। इसके बाद हर वर्ष एक अप्रैल को नियमानुसार वार्षिक वेतनवृद्धि मिलेगी। चिकित्सा अधिकारियों के लिए भी ई-वन से शुरुआत चिकित्सा क्षेत्र के नए अधिकारियों को भी अब ई-1 से शुरुआत करनी होगी। छह महीने का प्रदर्शन संतोषजनक रहने पर उन्हें ई-2 में नियुक्ति और मूल वेतन पर 3 प्रतिशत वेतनवृद्धि मिलेगी। तीन वर्ष का निर्धारित अनुभव रखने वाले चिकित्सा विशेषज्ञों को आगे ई-3 में नियुक्ति का अवसर मिलेगा।

खनन अधिकारियों के लिए प्रमाणपत्र जरूरी खनन क्षेत्र में ई-2 से ई-3 में जाने के लिए द्वितीय श्रेणी खान प्रबंधक दक्षता प्रमाणपत्र जरूरी होगा, जो खुले और भूमिगत दोनों खदानों के लिए मान्य होना चाहिए। हालांकि प्रबंधन प्रशिक्षु प्रशिक्षण और भारतीय खान प्रबंधन संस्थान की समाप्ति परीक्षा सफलतापूर्वक पास कर लेने पर प्रमाणपत्र का इंतजार किए बिना ई-3 में नियुक्त किए जा सकेंगे। ई-4 में पदोन्नति के लिए प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। पहले छह महीने परिचालन क्षेत्रों में काम नए गैर-चिकित्सा अधिकारियों को शुरुआती छह महीने परिचालन इकाइयों या क्षेत्रों में अनिवार्य रूप से काम करना होगा। इस अवधि में मुख्यालय में तैनाती नहीं होगी। इसका उद्देश्य अधिकारियों को कंपनी के मुख्य कामकाज का व्यावहारिक अनुभव देना है। दिव्यांगता वाले अधिकारियों को परिस्थितियों के अनुसार क्षेत्रीय तैनाती से छूट और वैकल्पिक कार्य अनुभव दिया जा सकेगा।

प्रशिक्षण में 100 अंक, पास होने के लिए 60 अंक जरूरी एक वर्ष के प्रशिक्षण-सह-परीवीक्षा कार्यक्रम में कुल 100 अंकों का आकलन होगा। इसमें प्रशिक्षण, काम के दौरान कौशल विकास, विभागीय एवं अन्य विभागों से जुड़ी परियोजनाएं और प्रशिक्षण समाप्ति परीक्षा शामिल होगी। प्रशिक्षण पूरा करने के लिए कम से कम 60 अंक हासिल करना जरूरी होगा।