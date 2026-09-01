जागरण संवाददाता, धनबाद। कोल इंडिया लिमिटेड ने मुनाफे में गिरावट के बावजूद वित्त वर्ष 2025-26 के लिए शेयरधारकों को कुल ₹26.50 प्रति इक्विटी शेयर लाभांश देने का फैसला बरकरार रखा है। कंपनी की 52वीं वार्षिक आम बैठक सोमवार को हुई। इसमें अंतिम ₹5.25 प्रति शेयर लाभांश को मंजूरी दी गई।

वित्त वर्ष 2025-26 में कंपनी का समेकित राजस्व ₹1,68,400 करोड़ और शुद्ध लाभ ₹31,071 करोड़ रहा। इस दौरान कोयला उत्पादन 768.19 मिलियन टन तथा ऑफटेक 744.83 मिलियन टन रहा। ई-नीलामी आवंटन बढ़कर 101.72 मिलियन टन पहुंच गया। एजीएम में चेयरमैन बी. साईराम ने स्पष्ट किया कि कोल इंडिया उत्पादन और कोयला निकासी क्षमता बढ़ाने के साथ नवीकरणीय ऊर्जा तथा कोयला गैसीकरण के क्षेत्र में तेजी से विस्तार करेगी। बीसीसीएल और सीएमपीडीआई की सूचीबद्धता तथा बीएचईएल के साथ ₹25,000 करोड़ की गैसीकरण परियोजना को भी महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया गया।