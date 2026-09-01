Language
सब्सक्राइब करें
फोकस
विज्ञापन हटाएंसिर्फ खबर पढ़ें
News

कोल इंडिया में नए मानव संसाधन निदेशक की तलाश शुरू, पीईएसबी ने जारी किया विज्ञापन

By Ashish Ambastha Edited By: Mritunjay Pathak
Updated: Tue, 01 Sep 2026 12:02 PM (IST)

कोल इंडिया लिमिटेड में निदेशक कार्मिक एवं औद्योगिक संबंध के महत्वपूर्ण पद के लिए भारत सरकार के लोक उद्यम चयन बोर्ड (पीईएसबी) ने नियुक्ति प्रक्रिया शुरू कर दी है।

कोलकाता स्थित कोल इंडिया मुख्यालय। (फाइल फोटो)

कोलकाता स्थित कोल इंडिया मुख्यालय। (फाइल फोटो)

जागरण संवाददाता, धनबाद। कोल इंडिया लिमिटेड (CIL) को जल्द नया मानव संसाधन प्रमुख मिल सकता है। भारत सरकार के लोक उद्यम चयन बोर्ड (पीईएसबी) ने कंपनी में निदेशक कार्मिक एवं औद्योगिक संबंध के अहम पद पर नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू करते हुए रिक्ति का विज्ञापन जारी कर दिया है।

यह शेड्यूल-ए श्रेणी का पद है और इसमें 1.80 लाख से 3.40 लाख रुपये तक का वेतनमान निर्धारित है। पीईएसबी ने 31 अगस्त 2026 को विज्ञापन संख्या 89/2026 जारी किया है। कोल इंडिया में निदेशक कार्मिक एवं औद्योगिक संबंध का पद 28 जुलाई 2026 से रिक्त है।

अब इस महत्वपूर्ण पद पर स्थायी नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू होने से कोल इंडिया के कर्मचारियों और श्रमिक संगठनों की निगाहें चयन प्रक्रिया पर टिक गई हैं।

कर्मचारियों और औद्योगिक संबंधों की बड़ी जिम्मेदारी

कोल इंडिया के निदेशक कार्मिक का पद कंपनी के सबसे महत्वपूर्ण निदेशक पदों में शामिल है। मानव संसाधन प्रबंधन, औद्योगिक संबंध, कर्मचारी कल्याण, प्रशिक्षण, भर्ती तथा कार्मिक नीतियों से जुड़े मामलों की जिम्मेदारी इसी निदेशालय के पास होती है।

श्रमिक संगठनों के साथ बातचीत, वेतन समझौते और कर्मचारियों से जुड़े महत्वपूर्ण नीतिगत मामलों में भी निदेशक कार्मिक की भूमिका बेहद अहम होती है। ऐसे समय में जब कोल इंडिया में श्रमिकों से जुड़े कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा चल रही है, इस पद पर नई नियुक्ति को खासा महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

साक्षात्कार के बाद होगी नियुक्ति

पीईएसबी ने पात्र उम्मीदवारों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए हैं। केंद्र और राज्य सरकारों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों तथा निर्धारित शर्तों के अनुरूप निजी क्षेत्र में वरिष्ठ स्तर पर कार्यरत उम्मीदवार आवेदन कर सकेंगे।

यह भी पढ़ें- कोल इंडिया का मुनाफा घटा, फिर भी बरकरार रखा ₹26.50 प्रति शेयर लाभांश

यह भी पढ़ें- Coal India पर जुर्माने से सकते में SAIL, बोर्ड सदस्यों की नियुक्ति के लिए इस्पात मंत्रालय से लगाई गुहार

यह भी पढ़ें- BCCL CMD पर एफआइआर पर एफआइआर: साजिश या संयोग? बाबूलाल मरांडी ने पुलिस-कोयला माफिया सिंडिकेट पर किया इशारा