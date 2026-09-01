कोल इंडिया में नए मानव संसाधन निदेशक की तलाश शुरू, पीईएसबी ने जारी किया विज्ञापन

जागरण संवाददाता, धनबाद। कोल इंडिया लिमिटेड (CIL) को जल्द नया मानव संसाधन प्रमुख मिल सकता है। भारत सरकार के लोक उद्यम चयन बोर्ड (पीईएसबी) ने कंपनी में निदेशक कार्मिक एवं औद्योगिक संबंध के अहम पद पर नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू करते हुए रिक्ति का विज्ञापन जारी कर दिया है।

यह शेड्यूल-ए श्रेणी का पद है और इसमें 1.80 लाख से 3.40 लाख रुपये तक का वेतनमान निर्धारित है। पीईएसबी ने 31 अगस्त 2026 को विज्ञापन संख्या 89/2026 जारी किया है। कोल इंडिया में निदेशक कार्मिक एवं औद्योगिक संबंध का पद 28 जुलाई 2026 से रिक्त है।

अब इस महत्वपूर्ण पद पर स्थायी नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू होने से कोल इंडिया के कर्मचारियों और श्रमिक संगठनों की निगाहें चयन प्रक्रिया पर टिक गई हैं। कर्मचारियों और औद्योगिक संबंधों की बड़ी जिम्मेदारी कोल इंडिया के निदेशक कार्मिक का पद कंपनी के सबसे महत्वपूर्ण निदेशक पदों में शामिल है। मानव संसाधन प्रबंधन, औद्योगिक संबंध, कर्मचारी कल्याण, प्रशिक्षण, भर्ती तथा कार्मिक नीतियों से जुड़े मामलों की जिम्मेदारी इसी निदेशालय के पास होती है।