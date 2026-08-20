कोयला कर्मचारियों के लिए अयोध्या-वाराणसी में ₹400 में हॉलिडे होम की सुविधा, 1 सितंबर से; बुकिंग और पात्रता के नियम
कोल इंडिया ने अपने सेवारत और सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए अयोध्या और वाराणसी में ₹400 प्रतिदिन पर हॉलिडे होम की सुविधा फिर से शुरू की है। यह सुविधा 1 सितंबर 2026 से 31 अगस्त 2028 तक उपलब्ध रहेगी, जिसमें बुकिंग और पात्रता के नियम निर्धारित किए गए हैं।
HighLights
अयोध्या-वाराणसी में ₹400 प्रतिदिन पर हॉलिडे होम सुविधा।
कोल इंडिया कर्मचारियों के लिए दो साल की नई व्यवस्था।
एक सितंबर 2026 से 31 अगस्त 2028 तक उपलब्ध।
जागरण संवाददाता, धनबाद। कोल इंडिया लिमिटेड ने अपने सेवारत एवं सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए धार्मिक नगरी अयोध्या और वाराणसी में रियायती दर पर ठहरने की सुविधा फिर शुरू की है। कंपनी के सामान्य सेवा एवं प्रशासन विभाग ने इस संबंध में दिशा निर्देश के साथ सभी कोयला कंपनियों को पत्र जारी किया है।
नई व्यवस्था के तहत दोनों शहरों में हालिडे होम की सुविधा एक सितंबर से 31 अगस्त 2028 तक उपलब्ध रहेगी।एक कर्मचारी एक बार में अधिकतम तीन दिन के लिए कमरा बुक करा सकेगा। एक कैलेंडर वर्ष में अधिकतम दो कमरे और तीन अलग-अलग स्थानों के लिए बुकिंग ली जा सकेगी।
यात्रा की निर्धारित तिथि से 75 दिन पहले बुकिंग शुरू होगी। बुकिंग किसी दूसरे व्यक्ति के नाम हस्तांतरित नहीं की जा सकेगी। यात्रा से सात दिन पहले तक बुकिंग रद्द नहीं कराने पर राशि वापस नहीं होगी।
अयोध्या व वाराणसी में भी ₹400 में कमरा
कोल इंडिया ने दोनों शहरों में दो-दो कमरे निर्धारित किए हैं। कर्मचारियों को होटल के वास्तविक किराये की तुलना में काफी कम राशि देनी होगी। अयोध्या हालिडे होम का स्थान एम/एस स्टर्लिंग, कल्याण केके होटल्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, रामपथ, कमरे दो के साथ कर्मचारी के लिए किराया ₹400 प्रति कमरा प्रतिदिन वास्तविक रखा गया है।
कोल इंडिया हॉलिडे होम सुविधा - वाराणसी
1. होटल का विवरण
नाम एवं पता: सैफायर ग्रैंड, एस 20/51, ए-4बी-2, नेपाली काठी, वरुणा पुल, वाराणसी कैंट - 221002
कमरों की संख्या: 2 कमरे
2. किराया एवं वित्तीय सहायता (प्रति कमरा प्रतिदिन)
वास्तविक किराया: ₹2,937
कोल इंडिया की सहायता: ₹2,537
कर्मचारी द्वारा देय किराया: ₹400
पात्रता
कोल इंडिया लिमिटेड और उसकी सभी सहायक कंपनियों के सेवारत तथा सेवानिवृत्त कर्मचारी इस सुविधा का लाभ उठा सकते हैं।
सहायक कंपनियां: बीसीसीएल (BCCL), सीसीएल (CCL), ईसीएल (ECL), एनसीएल (NCL), एसईसीएल (SECL), डब्ल्यूसीएल (WCL) और एमसीएल (MCL)।
आवेदन की प्रक्रिया
- निर्धारित प्रपत्र: आवेदन निर्धारित प्रपत्र में ही करना होगा, जिसमें परिवार के सभी सदस्यों का विवरण देना अनिवार्य है।
- नियंत्रक अधिकारी: आवेदन को संबंधित नियंत्रक अधिकारी के माध्यम से ही आगे भेजना होगा।
- भुगतान: ₹400 प्रतिदिन की दर से देय कुल राशि का डिमांड ड्राफ्ट या चेक ‘कोल इंडिया लिमिटेड’ के नाम से आवेदन के साथ संलग्न करना होगा।