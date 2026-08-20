कोयला कर्मचारियों के लिए अयोध्या-वाराणसी में ₹400 में हॉलिडे होम की सुविधा, 1 सितंबर से; बुकिंग और पात्रता के नियम

जागरण संवाददाता, धनबाद। कोल इंडिया लिमिटेड ने अपने सेवारत एवं सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए धार्मिक नगरी अयोध्या और वाराणसी में रियायती दर पर ठहरने की सुविधा फिर शुरू की है। कंपनी के सामान्य सेवा एवं प्रशासन विभाग ने इस संबंध में दिशा निर्देश के साथ सभी कोयला कंपनियों को पत्र जारी किया है।

नई व्यवस्था के तहत दोनों शहरों में हालिडे होम की सुविधा एक सितंबर से 31 अगस्त 2028 तक उपलब्ध रहेगी।एक कर्मचारी एक बार में अधिकतम तीन दिन के लिए कमरा बुक करा सकेगा। एक कैलेंडर वर्ष में अधिकतम दो कमरे और तीन अलग-अलग स्थानों के लिए बुकिंग ली जा सकेगी।

यात्रा की निर्धारित तिथि से 75 दिन पहले बुकिंग शुरू होगी। बुकिंग किसी दूसरे व्यक्ति के नाम हस्तांतरित नहीं की जा सकेगी। यात्रा से सात दिन पहले तक बुकिंग रद्द नहीं कराने पर राशि वापस नहीं होगी। अयोध्या व वाराणसी में भी ₹400 में कमरा कोल इंडिया ने दोनों शहरों में दो-दो कमरे निर्धारित किए हैं। कर्मचारियों को होटल के वास्तविक किराये की तुलना में काफी कम राशि देनी होगी। अयोध्या हालिडे होम का स्थान एम/एस स्टर्लिंग, कल्याण केके होटल्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, रामपथ, कमरे दो के साथ कर्मचारी के लिए किराया ₹400 प्रति कमरा प्रतिदिन वास्तविक रखा गया है।

कोल इंडिया हॉलिडे होम सुविधा - वाराणसी 1. होटल का विवरण



नाम एवं पता: सैफायर ग्रैंड, एस 20/51, ए-4बी-2, नेपाली काठी, वरुणा पुल, वाराणसी कैंट - 221002



कमरों की संख्या: 2 कमरे



2. किराया एवं वित्तीय सहायता (प्रति कमरा प्रतिदिन)



वास्तविक किराया: ₹2,937



कोल इंडिया की सहायता: ₹2,537



कर्मचारी द्वारा देय किराया: ₹400