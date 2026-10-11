कोल इंडिया में महाप्रबंधक पदों पर सीधी भर्ती, नवीकरणीय ऊर्जा और ताप विद्युत परियोजनाओं में अवसर

जागरण संवाददाता, धनबाद। कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल) में अनुभवी पेशेवरों के लिए महाप्रबंधक बनने का अवसर है। कंपनी ने ई-8 ग्रेड में तीन महाप्रबंधकों की नियुक्ति के लिए अधिसूचना जारी किया है। इन पदों पर पार्श्व नियुक्ति (लेटरल एंट्री) के माध्यम से भर्ती की जाएगी।

इसके तहत नवीकरणीय ऊर्जा और ताप विद्युत परियोजनाओं से जुड़े विभागों में नियुक्तियां होंगी। कोल इंडिया ने ऊर्जा के नए क्षेत्रों में अपनी भूमिका बढ़ाने और तकनीकी व प्रबंधकीय क्षमता मजबूत करने के उद्देश्य से यह पहल की है।

कंपनी का जोर पारंपरिक कोयला खनन के साथ नवीकरणीय ऊर्जा और ताप विद्युत परियोजनाओं में भी अपनी क्षमता बढ़ाने पर है। इन नियुक्तियों से संबंधित क्षेत्रों में अनुभवी पेशेवरों की सेवाएं ली जाएंगी।

भर्ती के तहत महाप्रबंधक (ई-8 ग्रेड), नवीकरणीय ऊर्जा के एक पद पर नियुक्ति होगी। इसके अलावा ताप विद्युत परियोजनाओं के लिए महाप्रबंधक (सिविल) का एक और महाप्रबंधक (यांत्रिक) का एक पद निर्धारित है। इस तरह कुल तीन पदों पर भर्ती की जाएगी।