Coal India का अगस्त उत्पादन लक्ष्य से कम, बीसीसीएल-सीसीएल पिछड़ी पर ECL ने किया कमाल
COAL India अगस्त 2026 में 5.01 मिलियन टन कोयला उत्पादन लक्ष्य से पीछे रह गई, जबकि बीसीसीएल भी लक्ष्य से ...और पढ़ें
HighLights
कोल इंडिया अगस्त में 5.01 मिलियन टन लक्ष्य से पीछे।
बीसीसीएल ने 89.26% लक्ष्य हासिल किया, 0.27 मिलियन टन कम।
ईसीएल ने लक्ष्य से 15.89% अधिक उत्पादन कर बेहतर प्रदर्शन किया।
जागरण संवाददाता, धनबाद। कोल इंडिया लिमिटेड (CIL) अगस्त 2026 में निर्धारित कोयला उत्पादन लक्ष्य हासिल करने से पीछे रह गई। कोयला मंत्रालय के आधिकारिक उत्पादन आंकड़ों के अनुसार, अगस्त में सीआईएल ने कुल 47.52 मिलियन टन (एमटी) कोयले का उत्पादन किया, जबकि लक्ष्य 52.53 मिलियन टन निर्धारित था।
इस तरह कंपनी ने लक्ष्य का 90.46 प्रतिशत ही हासिल किया और करीब 5.01 मिलियन टन पीछे रह गई।
पिछले वर्ष अगस्त की तुलना में भी सीआईएल के उत्पादन में गिरावट दर्ज की गई। इस साल अगस्त में उत्पादन 2.88 मिलियन टन कम रहा, जो करीब 5.72 प्रतिशत की कमी है।
सीआईएल की झारखंड स्थित प्रमुख सहायक कंपनियों में प्रदर्शन की तस्वीर हालांकि अलग-अलग रही। जहां बीसीसीएल और सीसीएल लक्ष्य से पीछे रहीं, वहीं ईसीएल ने लक्ष्य से अधिक उत्पादन कर बेहतर प्रदर्शन किया।
बीसीसीएल लक्ष्य से 0.27 मिलियन टन पीछे
भारत कोकिंग कोल लिमिटेड (बीसीसीएल) को अगस्त में 2.48 मिलियन टन कोयला उत्पादन का लक्ष्य दिया गया था। इसके मुकाबले कंपनी ने 2.21 मिलियन टन उत्पादन किया। इस तरह बीसीसीएल ने निर्धारित लक्ष्य का 89.26 प्रतिशत हासिल किया और करीब 0.27 मिलियन टन लक्ष्य से पीछे रही।
पिछले वर्ष की समान अवधि की तुलना में भी बीसीसीएल के उत्पादन में मामूली कमी आई। अगस्त 2025 के मुकाबले इस बार उत्पादन में 0.15 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई।
ईसीएल ने लक्ष्य को पार किया
ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (ईसीएल) ने अगस्त में लक्ष्य से अधिक उत्पादन कर झारखंड और आसपास की सहायक कंपनियों में बेहतर प्रदर्शन किया। कंपनी को 3.20 मिलियन टन उत्पादन का लक्ष्य दिया गया था, जबकि ईसीएल ने 3.71 मिलियन टन कोयला उत्पादन किया।
इस तरह ईसीएल ने लक्ष्य का 115.89 प्रतिशत हासिल करते हुए निर्धारित लक्ष्य से करीब 0.51 मिलियन टन अधिक उत्पादन किया। पिछले वर्ष की समान अवधि की तुलना में कंपनी का उत्पादन 1.05 मिलियन टन बढ़ा, जो 39.31 प्रतिशत की उल्लेखनीय वृद्धि है। सहायक कंपनियों में यह वृद्धि सबसे बेहतर रही।
सीसीएल भी लक्ष्य से पीछे, सालाना वृद्धि पर नजर
सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड (सीसीएल) भी अगस्त में निर्धारित उत्पादन लक्ष्य पूरा नहीं कर सकी। कंपनी को अगस्त में 6.07 मिलियन टन उत्पादन का लक्ष्य दिया गया था।
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हालांकि, सीसीएल के प्रदर्शन में सालाना आधार पर मजबूती देखने को मिली। लक्ष्य के मुकाबले वास्तविक उत्पादन और पिछले वर्ष की वृद्धि के आंकड़े बताते हैं कि कंपनी उत्पादन बढ़ाने की दिशा में आगे बढ़ रही है।
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