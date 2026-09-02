Coal India का अगस्त उत्पादन लक्ष्य से कम, बीसीसीएल-सीसीएल पिछड़ी पर ECL ने किया कमाल

जागरण संवाददाता, धनबाद। कोल इंडिया लिमिटेड (CIL) अगस्त 2026 में निर्धारित कोयला उत्पादन लक्ष्य हासिल करने से पीछे रह गई। कोयला मंत्रालय के आधिकारिक उत्पादन आंकड़ों के अनुसार, अगस्त में सीआईएल ने कुल 47.52 मिलियन टन (एमटी) कोयले का उत्पादन किया, जबकि लक्ष्य 52.53 मिलियन टन निर्धारित था।

इस तरह कंपनी ने लक्ष्य का 90.46 प्रतिशत ही हासिल किया और करीब 5.01 मिलियन टन पीछे रह गई।

पिछले वर्ष अगस्त की तुलना में भी सीआईएल के उत्पादन में गिरावट दर्ज की गई। इस साल अगस्त में उत्पादन 2.88 मिलियन टन कम रहा, जो करीब 5.72 प्रतिशत की कमी है।

सीआईएल की झारखंड स्थित प्रमुख सहायक कंपनियों में प्रदर्शन की तस्वीर हालांकि अलग-अलग रही। जहां बीसीसीएल और सीसीएल लक्ष्य से पीछे रहीं, वहीं ईसीएल ने लक्ष्य से अधिक उत्पादन कर बेहतर प्रदर्शन किया। बीसीसीएल लक्ष्य से 0.27 मिलियन टन पीछे भारत कोकिंग कोल लिमिटेड (बीसीसीएल) को अगस्त में 2.48 मिलियन टन कोयला उत्पादन का लक्ष्य दिया गया था। इसके मुकाबले कंपनी ने 2.21 मिलियन टन उत्पादन किया। इस तरह बीसीसीएल ने निर्धारित लक्ष्य का 89.26 प्रतिशत हासिल किया और करीब 0.27 मिलियन टन लक्ष्य से पीछे रही।